Guerra en Irán
Aterrizan en Madrid 200 militares españoles evacuados de Irak
Han sido recibidos por la ministra, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón
EP
Los 200 militares españoles evacuados de Irak han llegado esta madrugada a la Base Aérea de Torrejón en un vuelo procedente de Turquía, según ha informado el Ministerio de Defensa. Como ya adelantó el viernes el Ministerio en un comunicado, los militares han sido recibidos por la ministra, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.
En redes sociales, el Ministerio ha dirigido a los 205 efectivos palabras de agradecimiento por su "defensa de la paz y la seguridad", que han extendido a la tripulación del Ejército del Aire "por hacer posible el vuelo" del A330 en el que han regresado.
Casi un centenar de militares españoles ya habían sido evacuados de Irak. En concreto, 57 son los de operaciones especiales, desplegados en la coalición internacional contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos (Inherent Resolve), reubicados el domingo, mientras que 42 pertenecían a la NMI, la Misión de la OTAN en Irak.
La decisión se tomó en coordinación con los socios de la OTAN, después de que la Alianza Atlántica "adaptara" el mandato de la NMI debido a la escalada bélica causada por el ataque de Washington e Israel contra Irán.
- Investigadores de la Universidad de Alicante diseñan una tecnología clave para el 6G y para revolucionar la sanidad y la movilidad
- El mercado inmobiliario se da la vuelta: se venden más viviendas en Elda, Villena o Castalla y cae el negocio en Alicante, Torrevieja o Benidorm
- Hallan un vertedero con toneladas de residuos de cultivos ilegales de marihuana en San Miguel de Salinas
- Wisdom, el ave más vieja del mundo, sigue procreando a sus 75 años
- Real Betis B - Hércules CF
- El Campello organiza visitas guiadas a la Torre de la Illeta y al yacimiento arqueológico en Semana Santa: qué días y cómo apuntarse
- Obras de Picasso, Warhol y Murakami llegarán por tiempo limitado al Museo del Mar de Santa Pola
- Revés para las Hogueras: la Generalitat vuelve a sacrificar el 24 de junio en el calendario laboral de 2027