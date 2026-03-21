El PSOE responde a Feijóo: "Alberto, no te líes, es 'No a la guerra' y sí al escudo social de Sánchez"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha enviado este sábado un mensaje "directo y sencillo" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "para que lo entienda": "Alberto, no te líes, es un 'No la guerra' y sí al escudo social de (Pedro) Sánchez".

Durante su intervención en la Conferencia Sectorial 'Feminismo es Igualdad' celebrada en Alcorcón, el ministro ha comenzado replicando a Feijóo después de que su partido advirtiera este viernes al Gobierno de que no dé por hecho su apoyo en el Congreso al decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros con rebajas fiscales para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán. "Alberto, no te líes, es un 'No a la guerra' y un sí al escudo social de Sánchez", que el Gobierno acordó este viernes con diversas medidas "para proteger a las familias y a las empresas", le ha dicho a Feijóo. El Congreso votará el próximo jueves este decreto para su convalidación.

El titular de Transformación Digital ha querido enviarle este mensaje "sencillo" al presidente de los 'populares' para que no se líe porque, según ha apuntado, "ellos son más bien de 'Sí a la guerra' y a no a las medidas para proteger a los españoles".

Dicho esto, López ha ensalzado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sólo por haber vuelto a liderar la respuesta a la guerra en Irán y hacer que España sea "un orgullo internacional", sino también por haber aprobado de nuevo un escudo social, que incluye una bajada generalizada de impuestos en materia energética.

Bajadas de impuestos

"Y luego dice Feijóo que el Gobierno nunca baja impuestos", ha comentado López, apuntando que ya van "38.400 millones de euros" en bajadas de luz y gas, aunque, eso sí, con el voto en contra del primer partido de la oposición.

"Pedro lo ha vuelto a hacer", ha enfatizado el ministro, recordando que el presidente también protegió a los españoles ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania, con las medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias del Covid o cuando aterrizó en España el problema de la energía. "Por eso España es el país que más crece y el que bate récords de empleo", ha apostillado.