A los 79 años
Fallece el presidente del 'think tank' del PSOE, Manuel Escudero, impulsado por Pedro Sánchez
Ex embajador de España en la OCDE, en 2017 fue corredactor del proyecto político con el que Pedro Sánchez se presentó al proceso de primarias del PSOE
El economista, exdiputado socialista y presidente de la fundación Avanza ligada al PSOE, Manuel Escudero, ha fallecido a los 79 años esta madrugada en Málaga. “Hoy nos deja un compañero y amigo, Manuel Escudero. Siempre militó en la vanguardia de las ideas. Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas. Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos”, se despedía a través de un mensaje en X el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez.
El que fuera embajador de España ante la OCDE, había recibido hasta hace casi dos años el mandato de Sánchez para poner en marcha un nuevo think tank ligado al partido con la intención de que trascendiese la labor de otras fundaciones para centrarse en marcar la línea ideológica del PSOE y “llevar a la práctica” sus propuestas desde el Gobierno. En 2017, Escudero fue corredactor del proyecto político con el que Pedro Sánchez se presentó al proceso de primarias.
Fuentes cercanas apuntan a un fallecimiento repentino, tras haber estado trabajando hasta el pasado viernes. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Manuel Escudero, un gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso de nuestro país. Su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable. Todo nuestro cariño a su familia y seres queridos. Que la tierra te sea leve”, lamentaban desde el PSOE en un mensaje a través de X.
Destacado en el campo del pensamiento político y económico, Manuel Escudero siempre combinó esta actividad profesional y académica con la actividad pública y política. Ya entre 1987-1991 fue coordinador del Programa 2000 del PSOE, coordinador de programa del candidato a la presidencia del Gobierno, José Borrell en los años 1998-1999, e impulsor de la adopción estatutaria de las primarias por el PSOE en el 35 Congreso del PSOE y Parlamentario del PSOE por Madrid en el Congreso de Diputados en 2003-2004.
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