Caso Kitchen
La Audiencia Nacional pone fecha a las comparecencias de Rajoy, Marlaska, Saénz de Santamaría y Cospedal como testigos del caso Kitchen
El tribunal que juzgará el espionaje a Bárcenas fija calendario para un juicio que comenzará el 6 de abril y prevé sesiones hasta el 30 de junio
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha establecido el calendario del juicio por el caso Kitchen, que arranca el próximo 6 abril, el lunes de Pascua, y prevé tener sesiones hasta el próximo 30 de junio. Cuenta con un importante panel de testigos solicitados por las diferentes partes para tratar de aclarar la presunta participación de la cúpula del Ministerio del Interior en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy en el espionaje al que fuera el tesorero del PP Luis Bárcenas. El propio expresidente popular está citado como testigo el 23 de abril junto con otros ex altos cargos de partido como fue la secretaria general María Dolores de Cospedal.
Ese mismo día el tribunal también escuchará a ex altos cargos del Ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz, que se sienta en el banquillo junto con el que fuera su número 2 Paco Martínez con una petición de 15 años de cárcel que defiende para ellos la Fiscalía Anticorrupción. Para el supuesto organizador del espionaje, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se piden 19 años de cárcel.
También está citada la exvicepresidenta con Soraya Sáenz de Santamaría, de quien dependía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el 27 de abril, y el el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 11 de mayo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mercadona abre en Petrer su primera 'Tienda 9' de Alicante tras una inversión de 4 millones
- La Aemet alerta de cambios en Alicante: viento, chubascos y sensación térmica de sólo 3 grados en la provincia
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP
- Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 y retenciones en la A-70 a su paso por la ciudad con 42 incidencias activas
- Una hija de Sanabria reclama la paternidad de Kempes
- El Consell eliminará el Bachillerato de Artes en los institutos de Alicante con baja demanda el próximo curso
- La Galia de la Huerta de Alicante convertida en museo: así es una joya asediada por el ladrillo y el asfalto
- Una encuesta mundial demuestra que la humanidad prioriza la protección ambiental sobre la economía