Cuerpo sobre el reemplazo de Montero: “Que me incluyan en las quinielas es que se está realizando un buen trabajo”

“La echaremos de menos tanto en el ámbito personal como profesional”. El Consejo de Ministros se ha despedido este martes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en los “próximos días” dejará sus responsabilidades en el Gobierno para dedicarse a tiempo completo como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. “Se lleva consigo el éxito de la gestión de ese importante paquete de fondos europeos que han supuesto unas transformaciones fundamentales para nuestro país”, señalaba en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La convocatoria de los comicios para el 17 de mayo, avanzada la noche de este lunes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, obliga a Pedro Sánchez a adelantar más de lo previsto la crisis de Gobierno. En Moncloa apuntan a que previsiblemente se producirá a partir del viernes, una vez que se produzca el debate en el Congreso sobre la convalidación del decreto anticrisis. Este miércoles, además, comparecerá el presidente del Gobierno para dar cuenta sobre la posición de España ante la guerra de Irán.

Las miradas durante los últimos días se han dirigido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha ganado perfil al liderar el plan anticrisis. El propio titular de Economía ha evitado autodescartarse sobre la posibilidad de que gane peso en el Gobierno tras la remodelación.

“El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere quizá decir que en el ámbito de la política económica se está realizando un buen trabajo”, apuntó ante las preguntas de los periodistas sobre su futuro. Con todo, ha querido tirar de argumentario para evitar dar pistas: “Como ya saben, las decisiones en en materia de la designación de las carteras de al Consejo de Ministros que corresponden exclusivamente al al presidente del Gobierno”. En su entorno añaden además que lo que “ocupa y preocupa” ahora mismo al ministro son las competencias de su cartera.

En Moncloa mantienen la misma cautela, deslizando únicamente que el recambio será previsiblemente quirúrgico, sin una crisis amplia que afecte a más carteras. Montero es la número dos del Ejecutivo, como vicepresidenta primera, y cuenta con las competencias de Hacienda. Fuentes de su núcleo duro en el Gobierno trasladan que entre las pocas certezas es que el presidente del Gobierno no sería partidario de “aglutinar” departamentos. Desde 2011, con el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy, las carteras de Economía y Hacienda han permanecido separadas en sendos ministerios.

Cuerpo también ha dedicado palabras de agradecimiento a Montero por la “enorme labor que ha realizado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda durante todos estos años”. El presidente del Gobierno se ha reservado en lo que va de legislatura el comodín de una crisis amplia de Gobierno, limitándose a cambios puntuales. En total, se han producido cuatro remodelaciones, de pieza por pieza.

"Paciencia" a la espera del viernes

Se trata de las obligadas por la salida de Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones; del ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, para ocupar el cargo de gobernador del Banco de España; de la de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ser vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, y de la de ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para ser la candidata del PSOE en las elecciones aragonesas.

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Tanto en Moncloa como en el ministerio de Economía apelan a la “paciencia” a la espera de que Sánchez comunique públicamente los cambios. Se apunta así al viernes, pero sin descartar que la crisis pueda incluso llegar a principios de la próxima semana. Este viernes, el jefe del Ejecutivo tiene agendada una reunión en La Moncloa con el lehendakari Imanol Pradales. Ambos cerrarán un acuerdo sobre la creación un "órgano bilateral aeroportuario" para dotar de una mayor coparticipación del ejecutivo vasco en los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia. Sobre la mesa estará también el avance en nuevas transferencias de competencias.