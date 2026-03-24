Presidenta encargada
Delcy Rodríguez informa que una delegación diplomática de Venezuela viajará a EEUU para el inicio de relaciones
La presidenta encargada adelantó "esta nueva etapa" durante un encuentro con inversionistas, transmitido por el canal estatal
Caracas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos, sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo.
"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido este martes por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
- Mercadona abre en Petrer su primera 'Tienda 9' de Alicante tras una inversión de 4 millones
- La Aemet alerta de cambios en Alicante: viento, chubascos y sensación térmica de sólo 3 grados en la provincia
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP
- Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 y retenciones en la A-70 a su paso por la ciudad con 42 incidencias activas
- Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
- Una hija de Sanabria reclama la paternidad de Kempes
- El Consell eliminará el Bachillerato de Artes en los institutos de Alicante con baja demanda el próximo curso
- La Galia de la Huerta de Alicante convertida en museo: así es una joya asediada por el ladrillo y el asfalto