CÁMARA ALTA
El Constitucional estudiará la última reforma del Reglamento del Senado
EFE
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra la última reforma del Reglamento del Senado que habilitó los conflictos de atribuciones por demoras legislativas del Congreso, sin que, según los socialistas, este supuesto lo contemple la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que el Pleno de la corte de garantías ha aprobado por unanimidad la admisión del recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley reglamentaria aprobada el pasado noviembre por el pleno del Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta.
Uno de los principales motivos del recurso es que introdujo la demora legislativa del Congreso como supuesto habilitante para presentar conflictos de atribuciones y, según los socialistas, supuso ampliar los supuestos previstos en la Ley del TC, ley de rango superior, y además invadir la autonomía de la Cámara baja.
Este es el tercer recurso interpuesto en esta legislatura por los socialistas ante el TC por reformas del Reglamento del Senado.
El primero, presentado en 2023, contra la reforma que permitió demorar hasta los dos meses la tramitación de la ley de amnistía, concluyó en una sentencia de inconstitucionalidad del TC en marzo de 2025.
Y el segundo fue contra una reforma posterior del Reglamento también referida a la tramitación de leyes que proceden con el carácter de urgentes desde el Congreso, el cual fue admitido a trámite por el TC el pasado noviembre.
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