El Congreso da el visto bueno a la reforma de la Constitución para que Formentera tenga senador propio

El cuarto cambio de la Constitución ya está encarrilado. El Congreso, con el visto bueno de todas las formaciones, a excepción de Vox, ha aprobado modificar la carta magna para que Formentera tenga un senador propio y deje de compartirlo con Ibiza. La reforma, que empezó a exigirse hace más de 20 años, ha estado a punto de naufragar por un simple matiz: el texto propuesto hacía referencia a Eivissa y el PP quería sustituirlo por su topónimo en castellano, Ibiza. Finalmente, el PSOE ha cedido y la iniciativa seguirá su tramitación en el Senado, donde se espera que se apruebe de manera definitiva a mediados de abril.

Fue en el verano del 2004 cuando los habitantes de Formentera celebraron como un éxito que su Ayuntamiento reclamase tener un senador propio. La Constitución establece en su artículo 69.3 que en las provincias insulares cada isla o agrupación que ellas que tenga cabildo o consejo insular constituirá "una circunscripción a efectos de elección de senadores". Así, la carta magna detalla que Gran Canaria, Mallorca y Tenerife elegirán tres senadores cada una y que a Menorca, Fuerteventura, la Gomera, el Hierro, Lanzarote y La Palma les corresponde uno. En este último grupo entra también "Ibiza-Formentera", obligando a ambas islas a compartir representante.

Desde aquel primer pronunciamiento, la reivindicación ha ido ganando peso. Primero llegó una reforma del Estatuto de les Illes Baleares en 2007 que dotó a Formentera de Consell; después un pronunciamiento claro del Senado en 2009 para reformar la Constitución; y luego, el silencio. Ocho años hubo que esperar para que el Parlament de Baleares enviara al Congreso en 2017 una propuesta para reformar la carta magna y casi ocho más hasta que este jueves se haya aprobado en la Cámara Baja. Así, una vez el Senado dé el visto bueno final, Formentera tendrá derecho a elegir a su propio senador en los siguientes comicios generales.

El choque por la toponimia

La iniciativa, que llegó a la Cámara Baja con el consenso de PP, PSOE y otras formaciones minoritarias, ha peligrado este jueves. El texto que remitió el Parlament de les Illes Balears, con el respaldo de los populares, hablaba de Eivissa, en lugar de Ibiza. Por este motivo, los de Alberto Núñez Feijóo registraron una enmienda para recuperar el topónimo en castellano. "Es una cuestión de matiz que no afecta al fondo de la reforma y que no creo que represente ningún problema a nadie", ha dicho el diputado del PP Vicente Marí tras recordar que el Estatuto de les Illes Baleares habla también de Ibiza.

Mucho más contundente ha sido el parlamentario de Vox Jorge Campos que sostenía que usar Eivissa era "un torpedo en la línea de flotación" del castellano y de la Constitución, ya que "blindaría la eliminación de la toponimia en español allí donde exista una lengua regional". El resto de partidos han rechazado estos argumentos. Incluido el PSOE. La diputada Milena Herrera ha denunciado que el PP solo quería "embarrar" la reforma constitucional. No obstante, se han abstenido en la votación de la enmienda, permitiendo su aprobación: "No vamos a permitir que ese sea el precio para que Formentera se quede sin senador".

Cambios anteriores

El entendimiento entre PP y PSOE facilitará ahora el paso por el Senado, donde se espera que todo sea un mero trámite y que la reforma sea aprobada a la vuelta de Semana Santa. Así, la Constitución, que a mediados de febrero se convirtió en la más longeva de la historia de España, verá su cuarta modificación, todas tramitadas por la vía rápida y con el consenso siempre de populares y socialistas.

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Desde su aprobación en 1978, se han producido tres cambios: el primero, en 1992, para incluir el sufragio pasivo de los ciudadanos europeos en las elecciones locales, fruto de la entrada de España en la UE; el segundo, para incluir las reglas de estabilidad impuestas por Europa, en 2011; y uno último, a comienzos de 2024, para sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad".