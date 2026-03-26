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El PP sobre el nombramiento de Cuerpo: "El principal enemigo de Yolanda Díaz le adelanta por la derecha"

El Partido Popular critica los cambios en el Gobierno, afirmando que el único cambio deseado por los españoles es el del presidente, y ve en los nombramientos un continuismo del 'sanchismo'.

Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, en una imagen de archivo.

Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, en una imagen de archivo. / Fernando Sánchez - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) valoró a través de un comunicado a los medios los cambios en el Gobierno anunciados este jueves por Pedro Sánchez, que sustituye a María Jesús Montero con el actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como nuevo vicepresidente primero, y con Arcadi España como nuevo titular de Hacienda. Génova comienza diciendo que "el único cambio que desean los españoles es el del presidente del Gobierno". A continuación, considera que el anuncio supone "continuismo y más sanchismo" y lamenta que Sánchez haya "perdido la oportunidad de cesar a la ministra del apagón y al ministro de Adamuz", en referencia a la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagensen, y al responsable de Transportes, Óscar Puente.

En concreto, el ascenso de Cuerpo a número dos del Ejecutivo lo lee así el primer partido de la oposición en clave interna de la coalición entre el PSOE y Sumar: "Ha elegido a Carlos Curerpo como nuevo vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero, a la que envía a perder a Andalucía. La otra castigada es la vicepresidenta segunda: Yolanda Díaz ve cómo su principal enemigo dentro del Consejo de Ministros le adelanta por la derecha".

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