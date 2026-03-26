El PP sobre el nombramiento de Cuerpo: "El principal enemigo de Yolanda Díaz le adelanta por la derecha"

El Partido Popular (PP) valoró a través de un comunicado a los medios los cambios en el Gobierno anunciados este jueves por Pedro Sánchez, que sustituye a María Jesús Montero con el actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como nuevo vicepresidente primero, y con Arcadi España como nuevo titular de Hacienda. Génova comienza diciendo que "el único cambio que desean los españoles es el del presidente del Gobierno". A continuación, considera que el anuncio supone "continuismo y más sanchismo" y lamenta que Sánchez haya "perdido la oportunidad de cesar a la ministra del apagón y al ministro de Adamuz", en referencia a la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagensen, y al responsable de Transportes, Óscar Puente.

En concreto, el ascenso de Cuerpo a número dos del Ejecutivo lo lee así el primer partido de la oposición en clave interna de la coalición entre el PSOE y Sumar: "Ha elegido a Carlos Curerpo como nuevo vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero, a la que envía a perder a Andalucía. La otra castigada es la vicepresidenta segunda: Yolanda Díaz ve cómo su principal enemigo dentro del Consejo de Ministros le adelanta por la derecha".

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