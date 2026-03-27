La jueza de Adamuz acepta a Vox y otras acusaciones habituales en casos contra el Gobierno si pagan 3.000 euros de fianza

Diferentes casos, pero casi las mismas acusaciones populares. La jueza de Montoro (Córdoba) Cristina Pastor, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, ha dictado un auto en el que acepta como acusaciones populares en este procedimiento penal a Vox y otras organizaciones habituales a la hora de ejercer la acción penal en causas que afectan al Gobierno de Sánchez, como son los casos Koldo, Begoña, Hidrocarburos o la que llevará a juicio en los próximos meses al hermano del propio presidente del Gobierno.

Se trata del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír.ORG y la Asociación Liberum. A ellas se suman en el caso abierto tras la tragedia en Córdoba el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) y la Asociación Víctima de los Políticos, si bien su entrada formal en el caso queda condicionada a la prestación de una fianza de 3.000 euros, según detalla el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Algunas de ellas ya han manifestado su intención de ingresar la citada cantidad este mismo viernes aunque la jueza les ha dado un plazo de 9 días para hacerlo.

Por otra parte, la titular de la plaza Civil y de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro rechaza tener como partes personadas a los Ayuntamientos de Punta Umbría y Huelva, al Sindicato Alternativa Ferroviaria y a otro habitual en las causas contra el Gobierno, el partido Iustitia Europa.

La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 29 de mayo de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

La mayoría de estas organizaciones solicitaron su personación en la causa apenas pasaron un par de días del siniestro. En el caso de Vox se presentó denuncia propia contra el actual presidente de ADIF y su antecesora, Isabel Pardo de Vera, mientras que Liberum lo hizo contra el director estatal de la Agencia de Seguridad Ferroviaria y dos cargos de ADIF por posibles delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones y un delito contra derechos de los trabajadores.