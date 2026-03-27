Elecciones
Podemos negocia una posible coalición en Andalucía junto a IU y Sumar
El secretario de Organización de la formación, Pablo Fernández, confía en la coalición para las elecciones andaluzas, aunque ha pedido prudencia en las negociaciones
EFE
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado este viernes optimista con la posibilidad de articular una coalición en las autonómicas andaluzas junto a la candidatura de Por Andalucía, de la que forman parte IU y Sumar, pero ha apelado a la discreción en las conversaciones.
"Estamos trabajando para que en Andalucía haya una candidatura de izquierda transformadora, lo más fuerte, lo más plural, lo más amplia posible. Y yo soy optimista en el sentido de que podamos articular esta candidatura que sea lo más fuerte posible para poder desalojar del Gobierno andaluz a Moreno Bonilla", ha declarado a los medios.
Preguntado sobre si el acercamiento para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo es con la candidatura de Por Andalucía, integrada por IU y Sumar, o con Adelante Andalucía, ha dicho que esta última "ya ha dejado muy claro que no quiere intentar acuerdos con ninguna otra formación".
Esto significa que Podemos está dispuesto a ir en coalición con Por Andalucía, la candidatura encabezada por el líder de IU, Antonio Maíllo.
Podemos ya forma parte en la actualidad del grupo parlamentario Por Andalucía junto a IU y lo que antes era Más País Andalucía, que ahora es Movimiento Sumar, pero en estas próximas elecciones autonómicas estaba la duda de si los morados seguirían en esta coalición o irían en solitario.
El secretario de Organización de Podemos se ha mostrado optimista ante las negociaciones, pero ha pedido discreción.
"Yo estoy convencido de que vamos a poder lograr articular esa candidatura lo más amplia y lo más fuerte posible, pero también creo que hay que ser discreto. Cuando uno quiere llegar a buen puerto creo que lo mejor es mantener la discreción y no hacer públicas las conversaciones que se lleven a cabo", ha señalado. EFE
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