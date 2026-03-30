Cara a cara entre Juanma Moreno y María Jesús Montero: el PP andaluz se abre a "valorar" las propuestas para la campaña

Las primeras propuestas para celebrar un cara a cara entre Juanma Moreno y María Jesús Montero en la próxima campaña electoral ya están sobre la mesa de los partidos políticos. Ha sido RTVE la primera en lanzar la iniciativa de un encuentro entre los líderes de las dos principales formaciones políticas con una fecha concreta, el día 4 de mayo. Es decir, justo en el arranque de la campaña electoral que comienza el 1.

De momento, el PP Andaluz no cierra la puerta a este formato aunque de momento no tiene una decisión cerrada. "El PP Andaluz estará en los debates clásicos que ha habido siempre, que son en los que participan los candidatos de todas las formaciones políticas y si se abre otro escenario, se valorará también", apuntó el secretario general del PP Andaluz, Antonio Repullo, quien puntualizó que de momento no ha analizado una propuesta concreta.

No obstante, la propuesta de RTVE ya se ha formulado y establece el 7 de mayo, de un debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía cuyas formaciones tienen representación parlamentaria, y un cara a cara, el 4 de mayo, entre el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, con motivo de las elecciones autonómicas.

Una campaña andaluza con presencia de Feijóo

Repullo, además, ha incidido en que la precampaña electoral estará marcada para el PP por un debate muy andaluz centrado en la gestión de Juanma Moreno y en el discurso de "estabilidad frente al lío" que han planteado los populares desde el anuncio de la convocatoria electoral del 17 de mayo.

Habrá presencia de líderes populares de otros territorios y, por supuesto, del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo pero con el objetivo de que los mensajes se centren en Andalucía. "Por supuesto que el presidente del partido tendrá participación en la campaña. Estamos cuadrando fechas y agendas", puntualizó Repullo.

En cuanto a la participación de otros líderes territoriales, tampoco hay nada cerrado de momento. "Los compañeros del resto de España encantados de que vengan a complementar a nuestras candidaturas. Porque eso el objetivo es una campaña propositiva. Vamos a recibir a todos los que nos puedan ayudar".