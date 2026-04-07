JUICIO KITCHEN
Anticorrupción rechaza suspender el juicio de Kitchen para incluir a Cospedal como acusada
El Ministerio Fiscal considera que el órgano competente para juzgar el espionaje a Luis Bárcenas es la Audiencia Nacional
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado que se suspenda el juicio del caso Kitchen para reabrir la causa contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el empresario Ignacio López del Hierro, según ha indicado el fiscal César de Rivas Verdes.
De esta forma, el Ministerio Público se opone a la petición realizada este lunes por la abogada que representa al PSOE en el juicio, Gloria de Pascual, al mismo tiempo que argumenta que el órgano competente para reabrir el procedimiento contra Cospedal sería el Juzgado Central de Instrucción que ya sobreseyó la causa contra la exdirigente del PP: "El órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocar esa situación procesal".
También carece de competencias el tribunal, según el fiscal, para considerar al PP como partícipe a título lucrativo del espionaje a Luis Bárcenas, ya que la operación parapolicial encabezada por el comisario José Manuel Villarejo trataba de impedir que al extesorero del PP reconociera la existencia de una caja 'b' en el seno partido.
En su intervención, la letrada Marta Giménez-Cassina, que defiende a la acusación particular de Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias, y de su hijo, Guillermo Bárcenas Iglesias, ha rechazado también la posible suspensión del juicio reclamada por el PSOE para investigar a Cospedal y López del Hierro. "Las personas ya fueron investigadas y no sería ese el procedimiento sino el órgano instructor".
Audios incorporados
La letrada de los socialistas Gloria de Pascual aseguró que los audios en los que basa su petición de imputación de Cospedal se han incorporado después del auto de cierre de la instrucción y del que supuso la apertura del juicio oral del caso Kitchen: “Los referidos elementos probatorios nunca han sido valorados por la autoridad judicial”, argumentó.
Además, el fiscal también ha rechazado la petición que hizo el abogado del exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, que defendió que el órgano compotente era la Audiencia Provincial de Madrid y no la Audiencia Nacional, en el que ya se está celebrando la vista oral.
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