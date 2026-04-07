El Gobierno descarta responsabilidades políticas ante una condena a Ábalos: “No se pueden prever comportamientos de quien nos rodea”

El Gobierno dice asumir con “tranquilidad” el juicio por el caso mascarillas contra el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García. Lo hace desde la convicción de que no tienen nada que esconder y que el PSOE ya actuó en su momento “con tolerancia cero”, expulsando del grupo socialista al que también fuera secretario de Organización del partido. “Si la confianza se rompe, es cuando hay que actuar, el PSOE lo hizo, nadie puede prever comportamientos de todas las personas que nos rodean” ha argumentado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, rechazando que deban asumirse responsabilidades políticas ‘in vigilando’ si se confirma una condena a Ábalos.

En el Ejecutivo tratan así de pasar página y poner el foco en que ahora “es el momento de la justicia”. “Somos los primeros interesados en que se sepa toda la verdad y que se diriman todas las responsabilidades y que la justicia haga su trabajo y que se llegue hasta el final”, ha apuntado la también ministra de Seguridad Social en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Lo que reconocen en el Ejecutivo es que tanto el juicio por el caso mascarillas que empezó este martes como el del caso Kitchen, que afecta al PP y arrancó ayer, “generan desafección” entre la ciudadanía. De ahí que se haya reiterado un mensaje de “empatía” con la ciudadanía y contrastar las imágenes de dos ministros sentados en el banquillo, tanto del PSOE como del PP, con el hecho de estar centrados en gobernar.

“El gobierno cree firmemente en la importancia de la política con mayúsculas para mejorar la vida de la gente y lo estamos viendo en una semana con estas cifras tan espectaculares del mercado laboral que incide directamente en mejorar la vida de la gente”, ha apelado Saiz.

La portavoz del Gobierno ha insistido en poner en valor la manera de actuar “inmediata” del PSOE al expulsar a los cargos envueltos en casos de corrupción, así como de “colaborar con la justicia”. Todo ello, para contrastarlo con los populares. “Lo que estamos viendo que en otras fuerzas políticas”, arremetió, sería que “en lugar de colaborar con la justicia se destruían pruebas a martillazos destruyendo ordenadores”.

Cortafuegos

En el juicio se dirimirá el 'pelotazo' de 16 millones de euros, más otras compensaciones como los "enchufes" para Jésica Rodríguez, que fue pareja de Ábalos, y que habrían presuntamente obtenido gracias a la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión de la compra de mascarillas para Transportes y otras administraciones.

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Cuando Ábalos entró en prisión, en la cúpula del partido remarcaban que no lo hacía un diputado socialista, sino uno del Mixto "desde hace mucho tiempo porque lo echamos". Un cortafuegos al que se vuelve a recurrir ahora, refugiándose en su expulsión del grupo parlamentario en febrero de 2024 y posteriormente del partido “cuando se tuvo el más mínimo conocimiento de presuntas irregularidades”.