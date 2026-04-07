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Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, hoy en directo | Declaraciones en el Tribunal Supremo y última hora del caso mascarillas

El juicio contra Ábalos se inicia con la desvinculación de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres de la trama

El hijo de Ábalos niega “ser custodio de nada ni de nadie” y asegura que fue su propio dinero el que le prestó a su padre

En imágenes | Juicio a José Luis Ábalos y Koldo García en el Supremo

En imágenes | Juicio a José Luis Ábalos y Koldo García en el Supremo

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Víctor Ábalos. Juicio a José Luis Ábalos y Koldo García en el Supremo. / José Luis Roca

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Madrid

El exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos se sienta desde este martes en el banquillo de los acusados junto a su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de covid, en 2020. El juicio se celebra en el Tribunal Supremo entre el 7 y el 30 de abril, días en los que Ábalos y su asesor serán conducidos desde la cárcel de Soto del Real, donde permanecen como presos preventivos desde noviembre.

Abrimos un directo narrado para contar la última hora y todas las claves del juicio.

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