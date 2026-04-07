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Juan Carlos I recibirá un premio por su autobiografía en Francia

El rey emérito ofrece en su libro "una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica"

Juan Carlos I, este lunes, en una visita a Cascais (Portugal).

Juan Carlos I, este lunes, en una visita a Cascais (Portugal). / EFE

EFE

París

El rey emérito Juan Carlos I recibirá este sábado en París un premio por su libro 'Reconciliación', durante la Jornada del Libro Político que se celebrará en la Asamblea Nacional, informaron este martes los organizadores.

Juan Carlos I ofrece en su libro "una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica", manifestó en un comunicado la Lire la société (Leer la Sociedad), que organiza el premio Político del Año desde 1991 junto a la Asamblea Nacional francesa. Se trata de un premio "especial", concedido por el jurado de la 35 edición al margen de las cuatro categorías de estos galardones anuales, precisó a EFE una portavoz de Lire la société.

Esta autobiografía fue publicada el pasado noviembre por la editorial francesa Stock (Planeta editó el libro en español) y está escrita en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray, y ofrece un relato personal que combina memorias, testimonio y reflexión histórica sobre su trayectoria.

Juan Carlos I y Laurence Debray estarán presentes en la ceremonia del próximo sábado en París, según los organizadores.

Entre el relato personal y la historia política

El jurado, presidido este año por la historiadora Annette Wieviorka, directora de investigación emérita del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) y vicepresidenta del Consejo Superior de Archivos, ha querido reconocer con este premio especial una obra situada en la intersección entre el relato personal y la historia política contemporánea, según los organizadores del premio. También destacaron que Juan Carlos I, que reinó de 1975 hasta su abdicación en 2014, desempeñó "un papel clave en la transición democrática" española tras el fin de la dictadura franquista.

En 'Reconciliación', el soberano emérito revisita su recorrido en un ejercicio de memoria que busca contribuir a la comprensión de ese periodo histórico, indicó Lire la société en su comunicado.

Noticias relacionadas y más

El premio especial del jurado de la Jornada del Livro Político reconoce obras o personalidades cuya contribución permite iluminar de forma excepcional las grandes transformaciones políticas contemporáneas, según los organizadores. Bajo el lema 'S’engager' (Comprometerse), la 35ª edición de la jornada propone una reflexión sobre las nuevas formas de implicación ciudadana en un contexto marcado por la transformación de la relación con la política y la evolución de los modos de participación en el debate público. 

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