El expresidente de Renfe declara que con Claudia Montes hizo lo mismo que "con todos": remitió el currículum a recursos humanos

La sesión vespertina del segundo día de juicio contra el exministro José Luis Ábalos ha comenzado con el interrogatorio al presidente de Renfe entre 2018 y 2023, Isaías Táboas, cuyo nombre aparece en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que los agentes incorporan un mensaje del expolítico a su exasesor, Koldo García: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o algunas de sus subcontratas?". "Lo arreglo", respondió Koldo García y envió el currículum de Claudia Montes al exresponsable ferroviario.

Sobre la remisión de este documento, el testigo ha señalado a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que Koldo García ya le había hablado de Claudia Montes y que él siempre que recibía un currículum lo enviaba a recursos humanos de Renfe, por lo que en este caso no realizó nada diferente. "Lo envié por si podía ser útil para la empresa", ha añadido.

En cuanto a Koldo, Táboas ha manifestado que nunca tuvo relación con el asesor de Ábalos, Koldo García, más allá de su condición como miembro del Consejo de Administración de Renfe. "Me dijo que había un conflicto con una persona y que me interesase. Me interesé y me dijeron que el problema se había solucionado y así lo transmití", ha reconocido a preguntas del fiscal, tras ser preguntado sobre la situación de Claudia Montes en Logirail.

A continuación le tocó el turno a la jefa de proyecto de Ineco María Dolores Tapia Pineda, que ya declaró como testigo en la parte del caso que aún se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la testigo reconoció que fue el cliente, que en este caso era Adif, quien decide en qué puesto se coloca a la que fuera pareja de Ábalos Jessica Rodríguez.

Por ello, la decisión dependió de Ignacio Zaldívar, responsable de Adif, que también declarará esta tarde ante el tribunal. La trabajadora ha añadido que en la documentación no aparece que el puesto de Rodríguez estuviera asignado a Joseba García, el hermano de Koldo que también era trabajador de Ineco. La propia Rodríguez declaró que le indicaron que su jefe era Koldo.