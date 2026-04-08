El PP impulsa una ley para multar con hasta 150.000 euros los homenajes a condenados de ETA

Por cuarta vez en la legislatura, el Partido Popular ha impulsado una norma en el Senado para tratar de acabar con los llamados 'ongi etorri', los actos de homenaje que se hace a los condenados de ETA cuando son liberados. Los populares, que han contado con el único respaldo de los dos senadores de Vox y la parlamentaria de UPN, plantean incluir en la Ley de Víctimas del Terrorismo un régimen sancionador con multas desde los 200 euros a los 150.000 euros. Los partidos del Gobierno y la mayoría de sus aliados se han opuesto, avisando de que el texto es "innecesario" y acusando al PP de "instrumentalizar" a las víctimas.

Los populares han defendido que la iniciativa pretende "cerrar los vacíos que todavía permiten" la "humillación" de las víctimas en el espacio público. En concreto, el Código Penal, en su artículo 578, ya castiga el enaltecimiento del terrorismo, la justificación de sus delitos o la humillación de las víctimas. Sin embargo, su aplicación ha generado polémicas al entrar en conflicto con la libertad de expresión.

"14 años después, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo es sencillamente insuficiente para frenar los actos de exaltación de ETA y la humillación de sus víctimas, entre otros aspectos, por la ausencia de un régimen sancionador", ha dicho la senadora del PP Mar Cotelo. La propuesta que ha defendido plantea una serie de infracciones como la organización de actos de homenaje a personas condenadas por terrorismo o la exhibición de símbolos o imágenes que exalten el terrorismo o humillen a las víctimas. En función del impacto de estas conductas podría acarrear multas de entre 200 y 2.000 euros para los casos leves o de 10.001 euros a 150.000 en los muy graves.

La "irresponsabilidad moral"

El PP, que goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha cosechado solo los apoyos de Vox y UPN. El resto del hemiciclo se ha opuesto. "Su propuesta es jurídicamente ineficaz y absolutamente redundante", le ha espetado la parlamentaria del PSOE Julia María Liberal antes de explicar que esta reforma se enfrentaría a "los mismos problemas legales que tiene ahora la vía penal". Así, ha tildado de "irresponsabilidad moral" el gesto de los populares que solo genera en las víctimas unas expectativas que no se cumplirán. "Prometer multas administrativas que luego serán sistemáticamente anuladas por los tribunales es engañar a quienes más respeto merecen", ha sentenciado.

No ha sido la única. La portavoz del PNV Estefanía Beltrán ha dicho que la iniciativa no tiene un "espíritu constructivo" y que se trata de "un brindis al sol". "Esta proposición de ley es, una vez más, la prueba de la utilización política que hace el PP de las víctimas del terrorismo para polarizar", ha recalcado. Un discurso que ha compartido el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta al denunciar que el PP viene a "hacer ruido, a instrumentalizar y manipular determinados hechos para criminalizar a la izquierda soberanista vasca y tratar de erosionar al Gobierno de coalición". "Ruido, ruido, ruido", ha resumido la senadora de Geroa Bai, Uxue Barcos.

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La dinámica

La norma admitida a trámite será enviada al Congreso donde, a buen seguro, quedará bloqueada en el trámite de enmiendas. Hace solo un mes, los populares ya impulsaron otra proposición de ley para que la Fiscalía pueda actuar de oficio ante actos de enaltecimiento del terrorismo. En junio de 2025 defendieron otro texto bastante similar al defendido este miércoles y hace unos meses otro sobre los beneficios penitenciarios de los condenados por terrorismo. Todas ellas están bloqueadas.