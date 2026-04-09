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DIRECTO | Julio Martínez, asesor de Plus Ultra relacionado con Zapatero, comparece en el Senado

DIRECTO | Comisión de investigación sobre el caso Koldo / Sara Fernández

Redacción

Madrid

El empresario Julio Martínez Martínez acude este jueves al Senado a las 10 de la mañana para comparecer en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. Este asesor de Plus Ultra y pagador de José Luis Rodríguez Zapatero es el dueño de la consultora Análisis Relevante, y se reunió por última vez con el expresidente el 8 de diciembre, tres días antes de su detención.

Aunque Martínez Martínez esgrimió motivos médicos para no acudir a la sesión, el Grupo Parlamentario Popular rechazó su escrito y confirmó su citación en la Cámara Alta tras dos intentos fallidos previos. En cualquier caso, no es descartable que Julio Martínez decida no declarar, ya que su causa se encuentra juzgada en la Audiencia Nacional.

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DIRECTO | Comisión de investigación sobre el caso Koldo

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