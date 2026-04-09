Sondeo de Politico y beBartlet
Encuesta: el 46% de los españoles apoyan reintroducir la mili obligatoria y el 54% lo rechaza
La obligación de realizar el servicio militar fue abolida en 2001, cuando se sustituyó por un Ejército profesional
Jose Rico
En el actual contexto bélico y en pleno debate sobre la necesidad de reforzar las capacidades defensivas de Europa, la encuesta European Pulse, realizada por Cluster17 para Politico y beBartlet en seis países (España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Bélgica), refleja que España es el único de esos estados donde existe una mayoría contraria a la reintroducción del servicio militar obligatorio. No obstante, la diferencia entre partidarios y detractores de recuperar la mili es muy estrecha: el 54% de los españoles se oponen y el 46% está a favor. La obligación de realizar el servicio militar fue abolida en 2001, cuando se sustituyó por un Ejército profesional.
El sondeo se elaboró del 13 al 21 de marzo a partir de 6.698 entrevistas en España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Bélgica, seis países en los que no es obligatoria la mili, y muestra cómo en los otros cinco hay una mayoría favorable a su reimplantación. El 78% de los alemanes, el 76% de los belgas, el el 73% de los franceses, el 70% de los polacos y el 53% de los italianos apoyan el regreso del servicio militar obligatorio. En Italia también se plasma una fuerte división porque el 47% de los encuestados italianos rechazan la medida.
Amplio antimilitarismo
Ese espíritu antimilitarista también se manifiesta en las reacciones de los encuestados ante un escenario hipotético en el que España fuera atacada por una potencia extranjera. Mientras que el 51% de los españoles entrevistados afirman estar dispuestos a defender el país en funciones no bélicas, como logística, asistencia médica o protección civil, solo el 17% manifiesta su disposición a tomar las armas en defensa del país. Sin embargo, los españoles sí manifiestan una amplia disposición a acudir en defensa de un país de la UE atacado por una potencia extranjera (89% a favor), así como un gran respaldo a la creación de un ejército europeo (77% a favor).
El conjunto del estudio refleja que los españoles lideran la lucha por una Europa más fuerte e independiente, en medio de la creciente desconfianza hacia los Estados Unidos de Donald Trump. La mayoría de los españoles encuestados (51%) sostienen que EEUU representa una "amenaza" para Europa, el porcentaje más alto de todos los países participantes en el sondeo. Los resultados también revelan una fuerte oposición española a la política exterior de Trump y a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán (56% en contra). Los españoles también destacan por su amplio apoyo a una mayor autonomía europea (94%), aunque este cambio conllevase importantes costes económicos.
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