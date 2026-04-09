Juicio
El ex dirigente de ETA Josu Ternera afronta en París su último juicio antes de su entrega a España
Ternera ya fue condenado en 2010 a siete años de cárcel por su supuesta implicación con ETA
En medio de una gran expectación y ante la pregunta de los presentes sobre si esta vez aparecería. El ex dirigente de ETA, Josu Ternera, entró este jueves en el Tribunal de Apelación de París, acompañado de su mujer y su hija, para declarar en el último juicio que tiene pendiente en Francia, y que condiciona su entrega a España.
José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, de 75 años, deberá responder ante la justicia francesa acusado de “asociación terrorista” por su supuesta implicación con ETA entre 2002 y 2005. Por esos hechos ya fue condenado en rebeldía en 2010 a siete años de cárcel, pero al ser capturado tras más de 17 años de clandestinidad en los Alpes franceses en 2019, solicitó que se repitiera el juicio en su presencia.
En esta primera sesión, fueron llamados a declarar como testigos un exmiembro del IRA irlandés y el abogado sudafricano, Brian Currin, quienes participaron en el diálogo para el desarme de ETA como mediadores internacionales. Sin embargo, durante la jornada se presentaron varios problemas para comunicarse con los testigos, provocando las quejas del letrado de Urrutikoetxea, Pasquet-Marinacce. “No podemos aceptar que se nos prive de defendernos de manera efectiva”, criticó ante el Tribunal. No es la primera vez que la defensa de Ternera busca la manera de ralentizar el proceso. Este juicio tenía previsto celebrarse el octubre pasado, pero fue aplazado en varias ocasiones por “motivos de salud” del etarra. Tras varias ausencias, el Tribunal designó a un médico que constató que tenía problemas de hipertensión.
Se prevé que la vista se prolongue durante dos días, aunque el fallo judicial no tiene fecha prevista. Una vez se pronuncie la justicia francesa, España podrá activar la euroorden para su entrega por dos causas pendientes: el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas, y por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja
- Apunta la fecha: Estos son los cinco nuevos restaurantes de «Menjars de la Terra» en las Marinas
- Sanidad saca del plan de choque al hospital Medimar de Alicante a raíz de la muerte de una paciente por una operación de cadera
- Los bomberos dan por estabilizado el incendio en las faldas del Maigmó
- Hallan a una mujer fallecida hace más de una semana en el baño de su vivienda en Torrevieja
- La Bonoloto convierte a un ilicitano en rico: 2.274.042 euros de premio
- Problemas con la campaña de la renta en la Comunidad Valenciana: Renta Web aún no permite aplicar las deducciones de las gafas o el gimnasio
- La curiosa fórmula de Costas y el Ayuntamiento para impedir el estacionamiento de caravanas en el litoral de Alicante