Cámara Baja
Feijóo reúne en el Congreso a los grupos parlamentarios del PP
La reunión comenzará a las 12.30 horas y, según fuentes populares, estará marcada por la regularización masiva de inmigrantes que el Consejo de Ministros prevé aprobar
Servimedia
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidirá este martes la reunión de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado en la sala Ernest Lluch de la Cámara Baja.
La reunión comenzará a las 12.30 horas y, según fuentes populares, estará marcada por la regularización masiva de inmigrantes que el Consejo de Ministros prevé aprobar a lo largo de la mañana.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ya avanzó este lunes que su partido utilizará cualquier "instrumento" o "medida política, parlamentaria o jurídica" contra la "barbaridad" que supone esta medida, especialmente por sus formas.
Y es que Ezcurra subrayó que los términos planteados por el Gobierno cuentan con el rechazo del Congreso, que así lo ha manifestado en varias votaciones, además de las comunidades del PP y de "Europa en general".
No obstante, la 'número tres' del PP no quiso avanzar ninguna medida judicial hasta conocer la letra pequeña del texto. "Lo prudente por mi parte", dijo, "es esperar que salga el texto para decir cuáles son las medidas que adoptaremos" porque "hay un problema de legitimación activa y habrá que ver qué texto sale para decidir qué vías y qué cauces se siguen". Vox, en cambio, sí ha anunciado ya que lo llevará al Tribunal Supremo.
La incógnita es si Feijóo mantendrá esa postura de 'prudencia' mañana. La comparecencia se producirá casi simultáneamente a la rueda de prensa del Consejo de Ministros y el PP no tendrá acceso al texto, previsiblemente, hasta que se publique en el BOE, siempre y cuando se apruebe mañana.
El encuentro con los grupos parlamentarios se producirá a las puertas de las elecciones autonómicas de Andalucía y a poco más un año para las municipales, que precederán a las generales, siempre y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no las adelante.
Es probable que Feijóo revise la estrategia del principal partido de la oposición, aunque fuentes populares restan importancia a la última remodelación del Gobierno tras la salida de la vicepresidenta María Jesús Montero.
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