El juez Pedraz cita a declarar al empresario que denunció ante Ábalos que Rivas se jactaba de conseguir una licencia por un chalé

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar el próximo día 28 al empresario Manuel Salles Carceller, después de que este martes declarara en el Tribunal Supremo que él denunció ante el entonces ministro José Luis Ábalos a través de un correo electrónico que le envió en enero de 2022 que el propietario de Villafuel y socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, alardeaba de que conseguiría la licencia de operador de hidrocarburos de la compañía a cambio de proporcionar un chalé al expolítico socialista.

La citación de Salles ha sido acordada a petición de la fiscalía por el instructor de la causa en la que se investiga un fraude fiscal de al menos 182 millones de euros en hidrocarburos a petición del fiscal. El fiscal adscrito al caso, Luis Pastor, pidió al magistrado que le llamara a declarar en calidad de imputado, porque su citación anterior, prevista para el pasado 29 de enero, fue suspendida y la diligencia pospuesta hasta que el propio empresario comunicara al juzgado que estaba en "disposición de declarar", según señala la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Su declaración en el Tribunal Supremo en el juicio que se celebra contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama ha llevado al representante del ministerio público a entender que estaba ya en condiciones de declarar

Ante el Tribunal Supremo, al ser preguntado en relación con el mensaje que había enviado al ministro, Salles admitió que fue por su "culpa" por "lo que se hizo la denuncia al ministerio de fiscal". Explicó que él se señalaba en tono irónico que Villafuel no iba a ser operadora de hidrocarburos por mucho que se "financiara el Zamora" -por el equipo propiedad del comisionista Víctor de Aldama, al que había recurrido el propio Claudio Rivas para conseguir la obtención de la licencia-, se comiera en sus restaurantes o se pagara el chalet del ministro.

Error de la UCO

Señaló que lo hizo porque le sentó mal que obtuvieran así la licencia. "Me sentó mal porque lo veía injusto". El empresario ratificó así lo dicho por otro de los testigos, el empresario Israel Pilar, que también compareció en el Supremo. También reconoció haber tenido a Koldo García en nómina unos meses para que le ayudara a "abrir puertas", porque desconocía el procedimiento para obtener una licencia bancaria. "Jamás se le dan comisiones, se le contrata y se le paga y ya está", dijo el testigo, que lamentó aparecer mencionado en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) con una fotografía en la que no es él el que aparece, sino otra persona.

Según Israel Pilar ante el tribunal que juzga el presunto pago de comisiones con la compra de mascarillas, Salles le reenvió ese mensaje para demostrarle precisamente que se lo había remitido a Ábalos para que conociera los comentarios que hacía Rivas en comidas con otros empresarios "fruto de las drogas y el alcohol", y que él no era un fanfarrón e iba a "incendiar el convento". "Nos reímos y ahí quedó", concluyó Pilar sobre este asunto.