Nueva reunión de seis horas de PP y Vox en Extremadura: el acuerdo está "muy próximo"

El acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura se acerca, pero todavía no está cerrado. Esa es la idea que ambas formaciones han dejado este miércoles tras varias semanas de negociaciones que, según han venido trasladando, se han desarrollado en un clima de discreción, respeto y relativa calma. Las posiciones están cerca, aunque no del todo rematadas, y los próximos días se presentan como decisivos para resolver los últimos flecos y poder anunciar un pacto.

La sensación en los dos partidos es que la negociación ha entrado ya en su fase decisiva. En el entorno del PP insisten en que la discreción mantenida hasta ahora ha ayudado a avanzar, mientras que desde Vox reconocen que el entendimiento ha progresado de forma notable, aunque siguen pendientes algunos asuntos de peso antes de dar por concluido el acuerdo.

Un pacto en la recta final

La idea que comparten ambas partes es que el pacto está en la recta final, aunque todavía no pueda darse por hecho. En Génova defienden que las posturas entre PP y Vox son cercanas, pero no definitivas, y que el trabajo inmediato pasa por limar las diferencias que continúan abiertas. En esa negociación han participado, según la información conocida hasta ahora, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la diputada Marta Varela, dentro de un proceso que se ha intensificado en las últimas semanas.

Desde Vox, por su parte, admiten que se está avanzando "mucho", pero subrayan que todavía persisten discrepancias en materias de peso político como la vivienda o la fiscalidad, donde afloran diferencias ideológicas entre ambas formaciones. Deslizan es que el eventual acuerdo no responderá por completo ni a las pretensiones iniciales del PP ni a las de Vox, sino a una cesión mutua orientada a garantizar la estabilidad.

Una reunión de seis horas y satisfacción compartida

Ese acercamiento volvió a visualizarse en la reunión celebrada en Mérida este miércoles, en la que los equipos negociadores de PP y Vox en Extremadura, encabezados por los líderes de ambas formaciones en la comunidad, han mantenido un nuevo encuentro de trabajo dentro del proceso para formar gobierno.

Según traslada Vox tras esa cita, las conversaciones se encuentran en una fase avanzada y, en un clima de "colaboración y responsabilidad", ambas partes están centradas en la definición y desarrollo de las medidas y políticas prioritarias del nuevo mandato, así como en los plazos y la financiación que las hagan viables.

Ambas formaciones han qeuerido expresar su satisfacción con la marcha de las conversaciones y su confianza en poder resolver pronto los asuntos pendientes para alcanzar el mejor acuerdo posible y garantizar la estabilidad política e institucional que Extremadura necesita.

Más calma dentro que fuera

Una de las ideas que más ha repetido el PP en los últimos compases de la negociación es que el ambiente real de las conversaciones ha sido más sereno de lo que se ha proyectado fuera. Según las fuentes consultadas, ha habido más tensión verbal fuera de la mesa que dentro, donde ambas partes han mantenido un tono de respeto y tranquilidad.

Esa lectura encaja con el mensaje difundido por Vox tras la reunión de Mérida, donde subraya que este encuentro, de seis horas de duración, sigue la línea de otros celebrados en las últimas semanas, la mayoría de ellos sin trascendencia pública, pero siempre en un clima de "comunicación, colaboración y entendimiento mutuos".

El 3 de mayo, fecha límite

El calendario aprieta. El próximo 3 de mayo es la fecha tope para cerrar un pacto que permita la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta y evite así una repetición electoral en Extremadura. Ese horizonte explica que las conversaciones hayan ganado intensidad en abril y que desde ambos partidos se haya reforzado la idea de que el acuerdo está cerca, aunque todavía no haya una fecha concreta para anunciarlo.

Noticias relacionadas

En los últimos días se han venido acumulando señales de acercamiento y el mensaje que ahora comparten PP y Vox apunta a una misma dirección: el pacto está más próximo que nunca, pero sigue pendiente de resolver los últimos detalles.