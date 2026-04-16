Los peritos entran al detalle de las operaciones bajo sospecha de la familia Pujol para aclarar si fueron simuladas

Este jueves será el cuarto día en que los peritos analicen las operaciones bajo sospecha de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, de su exmujer, Mercè Gironès, y de otro de los hijos del exmandatario, Josep Pujol Ferrusola, a quienes se atribuyen delitos de fraude a Hacienda. Los expertos, tanto los inspectores de la Agencia Tributaria como los propuestos por las defensas, están entrando al detalle en cada uno de los negocios. Y no solo para esclarecer si hubo o no fraude por no pagar los impuestos que correspondían, sino, sobre todo, para intentar dilucidar si los trabajos de supuesta intermediación efectuados por Jordi Pujol Ferrusola eran reales o si simplemente se orquestaron para encubrir las presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras adjudicatarias de obras públicas en Catalunya.

La comparecencia de los peritos es la antesala del interrogatorio del expresidente, de sus hijos y de los empresarios imputados, que se calcula que se producirán la semana del 27 de abril. Como admitió el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, "la pericial es inmensa" y se está realizando por bloques. En cada uno de ellos se analiza una operación por parte de todos los expertos, los de la Agencia Tributaria, en que basan sus conclusiones el fiscal y la Abogacía del Estado, y los de las defensas. De esa forma se intenta utilizar el sistema más clarificador posible sobre la operativa que se atribuye a los acusados, pero se alargan las comparecencias de los expertos.

Las declaraciones periciales son marcadamente técnicas, pero ya se ha constatado el choque de versiones entre los expertos que respaldan la tesis del fiscal Fernando Bermejo y de la Abogacía del Estado, que son inspectores de Hacienda, y los expertos propuestos por las defensas, con una amplia trayectoria profesional y que en la actualidad ejercen como asesores fiscales. Cada uno de ellos ha expuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional su parecer sobre la tributación de las operaciones de Jordi Pujol Ferrusola, que abarcan no solo España, sino también México, Gabón y transacciones económicas con empresas de países europeos, como Holanda o Dinamarca. En el trasfondo hay un entramado de empresas que, según la fiscalía, fue utilizado para el presunto blanqueo de fondos de origen ilícito, es decir, de presuntas comisiones ilegales.

Los magistrados también deberán decidir si existió o no una asociación ilícita entre la familia Pujol y los empresarios con los que comparten banquillo para cometer el delito de blanqueo, que también se les atribuye, a través de un reparto de funciones entre todos ellos.