Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Santa FazPhotocall Paraeta Santa FazRomería 0,0Investigación ataque tiburónProfesores huelgaLlamadas comercialesDeducciones RentaSalmón retirado Lidl
instagramlinkedin

Nuevo ejecutivo

PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno en Extremadura

Vox asume una vicepresidencia y varias consejerías

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola. / DOP Cereza del Jerte

Redacción

Mérida

El PP y Vox alcanzaron este jueves un acuerdo para gobernar juntos en Extremadura, según confirmaron ambos partidos.

Los términos del acuerdo serán confirmados públicamente ante los medios por la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y por el líder regional de Vox, Óscar Fernández.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El futuro del Puente Rojo de Alicante, a tres alturas para garantizar la continuidad peatonal y de la zona verde
  2. La Generalitat restablece en su puesto al funcionario suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
  3. El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
  4. Toda la información de Santa Faz 2026: novedades, previsión del tiempo, horarios del transporte, consejos y recomendaciones
  5. Denuncian una grave "imprudencia" de la compañía turística con la que contrató el alicantino víctima del tiburón en Maldivas
  6. Huelga en el TRAM de Alicante el día de la Santa Faz: horarios afectados, paradas y servicios mínimos
  7. Máxima tensión por el desalojo de una vivienda en Guardamar por parte de una empresa desokupa
  8. Todo lo que debes saber sobre las cañas de la Santa Faz de Alicante: cuántas se reparten, dónde y desde qué hora

Resultados de la Primitiva del jueves 16 de abril de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 16 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 16 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 16 de abril de 2026

Video | Vox y PP sellan un acuerdo para la investidura de María Guardiola

Casi la mitad de los españoles (45,7%) considera que las mujeres parten en desventaja para emprender un negocio

Casi la mitad de los españoles (45,7%) considera que las mujeres parten en desventaja para emprender un negocio

Aviso a propietarios: el error en la declaración de la renta que puede costarte dinero si tienes un piso alquilado

Aviso a propietarios: el error en la declaración de la renta que puede costarte dinero si tienes un piso alquilado

"Fuera rosarios de nuestro ovarios": las plataformas feministas de Elche protestan contra la moción abortista de PP y VOX

Tracking Pixel Contents