Koldo le 'chivó' a Ángel Víctor Torres cuándo se harían test en los aeropuertos, aunque le advirtió de que dependía de Illa y Sánchez, según la UCO

Mientras el Tribunal Supremo juzga al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue trabajando y acaba de entregar un nuevo informe en la Audiencia Nacional sobre el resto de contratos firmados por administraciones públicas durante la pandemia. En él consta que el hombre para todo del expolítico socialista le adelantó al entonces ministro de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la fecha sería obligatorio hacer test de covid en los aeropuertos, aunque le terminaba advirtiendo que todo dependía del entonces ministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según los mensajes que incluye la UCO en su informe, el 5 de noviembre de 2020, el presidente de Canarias le preguntó a Kold cuándo se harían los test en los aeropuertos, si se mantenía el día 17, que le había comentado anteriormente. Le señalaba que estaba en el Consejo de Gobierno, pero que no hablaría de fechas. El asesor de Ábalos le respondió que sí, pero y le pidió "encarecidamente, que no diga que ha sido él, que si dice la fecha van a pensar que ha sido él", a lo que Torres se comprometió a no decir nada.

A continuación, los agentes señalan: "Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el 'presi', supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José Luis, entendiendo que es José Luís Ábalos, y le dijo que era necesario y que al día siguiente '[...] lo cierran salvador y el presi', lo cual podría hacer referencia al ministro de Sanidad, Salvador Illa y al presidente del Gobierno".