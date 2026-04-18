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Corina Machado en España: "No hay sociedad tan decidida a avanzar hacia la democracia como la venezolana"

La Premio Nobel de la Paz dijo que la única garantía de estabilidad para Venezuela "son unas elecciones limpias y libres"

La líder opositora venezolana María Corina Machado durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Madrid.

La líder opositora venezolana María Corina Machado durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Madrid. / Victor Lerena / EFE

EFE

Madrid

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este sábado desde Madrid que "no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana".

Al inicio de una rueda de prensa con motivo de su visita a España, la Premio Nobel de la Paz dijo también que la única garantía de estabilidad para Venezuela "son unas elecciones limpias y libres" que permitan avanzar en la "transición ordenada" hacia la democracia.

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Machado se ha reunido durante su estancia en Madrid con varios líderes conservadores, pero no con representantes del Gobierno español, y esta tarde celebrará una concentración con la comunidad venezolana en el país.

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