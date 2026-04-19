20 de junio
Críticos y excargos de Vox liderados por Vidal-Quadras se reunirán en Madrid para "construir una alternativa"
Acusan a la dirección de la formación de cambiar su rumbo "alineándose con posiciones totalitarias" y "purgando su mejor capital humano"
Europa Press
Críticos y excargos de Vox se reunirán el próximo 20 de junio en Madrid para analizar la situación y diseñar la "construcción de una alternativa" a la formación, a la que acusan de cambiar su rumbo "alineándose con posiciones totalitarias" y "purgando su mejor capital humano".
El encuentro estará encabezado por Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox en 2014 como conciencia crítica del PP. "Doce años después la situación en España es crítica bajo la presidencia de Sánchez y Vox ha cambiado su rumbo alineándose con posiciones totalitarias, purgando su mejor capital humano, situándose al servicio de intereses espurios y haciendo del PP su enemigo a batir", señalan los críticos de Vox, que promovieron el año pasado la 'Declaración de Barajas'.
Ese documento se aprobó en un cónclave el pasado 22 de febrero de 2025 por un centenar de cargos y excargos de Vox críticos con la Ejecutiva nacional para reivindicar una refundación de la organización.
Este cambio de Vox, según este grupo, sitúa a España ante el "serio riesgo" de que Sánchez pueda seguir en la presidencia tras las próximas elecciones generales de 2027. "Somos muchos quienes seguimos apostando por los valores del Manifiesto Fundacional de Vox y no nos resignamos a contemplar su deriva perjudicial para los intereses de España", afirman.
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