Partido Popular
Feijóo ofrece estabilidad y limpieza frente a una "corrupción insoportable"
EFE
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo el proyecto de "estabilidad" del PP, que busca "limpiar" y recuperar la confianza en las instituciones frente a un Gobierno con un "nivel de corrupción insoportable".
Feijóo, que ha clausurado en Córdoba una reunión de alcaldes del partido en Andalucía junto al presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha dicho que en un contexto internacional "tan complejo" y con una situación en el ámbito nacional "tan decadente", es necesario un "futuro con certezas".
Y a eso responde, ha dicho, el modelo de garantías del PP, que ha resumido en cinco puntos: la estabilidad, la bajada de impuestos, la gestión, la igualdad y la regeneración.
- Ya se pueden aplicar las deducciones por el gimnasio o las gafas en la declaración de la renta
- Los vecinos redoblan la presión por el futuro Parque Central de Alicante tras conocer el diseño pactado entre el Gobierno y el Ayuntamiento
- Tabarca viaja a Dénia para avanzar en su camino hacia la independencia de Alicante
- Arrancan las obras de rehabilitación de la torre de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela
- Las faldas del castillo de Santa Bárbara de Alicante, un hogar para personas sin recursos: “Aquí se vive en paz”
- Un incendio de tres viviendas obliga a desalojar un edificio en el centro de Torrevieja
- Condenan a Sanidad a pagar 65.000 € por retrasos en la asistencia a un paciente que falleció en el Hospital de Sant Joan
- Guardamar ejecuta este domingo la orden de cierre del mercadillo del Fogón junto a la N-332 doce años después de iniciar el procedimiento