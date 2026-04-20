Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hércules CFÚltimo Día Santa FazLuto HoguerasGalerías PreciadosSOS CampelloGimnasta Sara Marín
instagramlinkedin

TJUE

Bruselas rechaza que la Justicia europea intervenga en el caso de los ERE como solicita la Audiencia de Sevilla

La Comisión Europea no quiere participar en la cuestión prejudicial puesta en marcha tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente las condenas, entre otros, a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán

Chaves y Griñán durante el jucio de los ERE

Chaves y Griñán durante el jucio de los ERE

Redacción

Sevilla

La Comisión Europea ha instado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a declararse "incompetente" para pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por la Audiencia de Sevilla, en el marco de la cuestión prejudicial vinculada a la revisión de las condenas del caso ERE en Andalucía, reabriendo así el debate jurídico sobre el alcance del fallo del Tribunal Constitucional.

"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia de Sevilla", concluye el escrito de observaciones hecho por la Comisión Europea como principal órgano ejecutivo de la UE ante el dicho tribunal europeo, al que ha tenido acceso EFE este lunes y que adelanta Diario de Sevilla.

Cuestión prejudicial y revisión del caso ERE

El planteamiento de la cuestión prejudicial se produjo tras el amparo concedido por el Tribunal Constitucional a los principales condenados del caso ERE en Andalucía, como los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Noticias relacionadas

La Audiencia de Sevilla, que debe dictar nuevas resoluciones ajustadas a lo sentenciado por la corte española de garantías (TC), cuestionó que dicho amparo fuera del todo compatible con el derecho de la Unión Europea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents