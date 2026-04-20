Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robo frustrado coraje empleadaRecurso MazónNovedades Plan General AlicanteLicencia cine IdealThe Ocean Race AlicanteCandidatas Bellea del Foc 2026
instagramlinkedin

Barómetro de abril

Encuesta CIS: El 65% de los españoles son partidarios de eliminar el cambio de hora

Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle

Un hombre cambia las manecillas de un reloj

Un hombre cambia las manecillas de un reloj / Jesús Hellín - Europa Press

Jose Rico / Agencias

Barcelona

El 65,7% de los españoles preferirían que España acabase con el cambio horario que se realiza dos veces al año, según recoge el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril, mientras que un 24,5% se decanta por seguir modificando la hora en marzo y octubre, y un 8,7% se muestra indiferente. El sondeo ha sido realizado sobre 4.020 entrevistas a mayores de 18 años el 6 al 10 de abril de 2026, una semana después del cambio de hora en España.

En una segunda pregunta, la encuesta se interesa por el horario que preferiría la ciudadanía. En este caso, el 66,4% opta por el horario de verano, en el que se adelanta una hora el reloj para aprovechar más la luz solar y se mantiene vigente hasta el último domingo de octubre. Por su parte, el 22% manifiesta preferir el horario de invierno (octubre-marzo) en el que se retrasa el reloj una hora.

Este año, el horario de verano comenzó en España la madrugada del domingo 29 de marzo, cuando los relojes se adelantaron una hora, un cambio cuestionado desde hace años pero que la Comisión Europea ha renovado hasta 2031. El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó el 18 de marzo una comunicación que fija las fechas del horario de verano para los próximos cinco años, siempre con el último domingo de marzo como referencia.

Noticias relacionadas

El Gobierno español es partidario de acabar con el cambio de hora estacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en octubre, cuando se pasó al horario de invierno, que no le veía sentido y que la ciencia sostiene "que ya no supone un ahorro energético y que trastoca los ritmos biológicos".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Muere un hombre de 25 años tras un tiroteo en Torrevieja que se investiga como un supuesto ajuste de cuentas
  2. Guardamar ejecuta este domingo la orden de cierre del mercadillo del Fogón junto a la N-332 doce años después de iniciar el procedimiento
  3. La batalla de Almansa enseña hoy la importancia de la tolerancia y la gestión de la diversidad
  4. El propietario de una parcela de uso hotelero en La Veleta de Torrevieja limpia el terreno tras cinco años de requerimientos
  5. Arrancan las obras de rehabilitación de la torre de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela
  6. 50 años de Galerías Preciados: una nueva forma de comprar en Alicante
  7. Fogueres Fest en Alicante: el evento que recuerda a las noches de verano
  8. CE Sabadell - Hércules CF

Katy Perry se hace viral en Roma al sumergir su tarjeta de crédito en la Fontana di Trevi

La pasarela de Altabix en Elche se acerca a su apertura tras superar las pruebas de carga

La pasarela de Altabix en Elche se acerca a su apertura tras superar las pruebas de carga

El Supremo rechaza la suspensión cautelar de préstamos de 3.000 millones a Indra y Escribano

El Supremo rechaza la suspensión cautelar de préstamos de 3.000 millones a Indra y Escribano

La Fundación López Dols acusa al Ayuntamiento de Torrevieja de retrasar la licencia que permita rehabilitar la casa protegida

La Fundación López Dols acusa al Ayuntamiento de Torrevieja de retrasar la licencia que permita rehabilitar la casa protegida

Científicos holandeses crean una consola de videojuegos que se carga mientras se juega

Científicos holandeses crean una consola de videojuegos que se carga mientras se juega

Hazte Oír reclama 24 años de cárcel para Begoña Gómez y la retirada del pasaporte

Hazte Oír reclama 24 años de cárcel para Begoña Gómez y la retirada del pasaporte

Las almazaras se unen para pedir la denominación de origen para el aceite de Alicante

Las almazaras se unen para pedir la denominación de origen para el aceite de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante hace reparaciones en 15 colegios tras un curso lleno de quejas por el mantenimiento

El Ayuntamiento de Alicante hace reparaciones en 15 colegios tras un curso lleno de quejas por el mantenimiento
Tracking Pixel Contents