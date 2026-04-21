Choque en el Congreso por la expulsión de delincuentes extranjeros: "Tendríais plaza segura en el infierno"

Derecha e izquierda han colisionado en la Comisión de Interior del Congreso en torno a una proposición no de ley del Partido Popular, enmendada por Vox para endurecerla, para que en España sean más efectivas las órdenes de expulsión de extranjeros que hayan sido condenados por delitos graves y pierden su derecho a residir en la Unión Europea.

No siempre se puede sostener que el encono en el debate en la Comisión de Interior alcanza proporciones bíblicas, pero en esta jornada de martes sí se ha visto teñida la discusión de evangélicas admoniciones, las que desde Sumar han sido lanzadas al ala derecha acusándola de falta de empatía con los inmigrantes. "Mientras ustedes se toman el vermú, sus empleadas del hogar les limpian la casa y les cuidan a sus padres", les ha espetado el portavoz de Sumar en la comisión, Félix Alonso Contorné.

La diputada popular Sofía Acedo ha defendido la iniciativa más polémica de la jornada, que insta al "cumplimiento efectivo de las órdenes de expulsión" de delincuentes extranjeros. "En España se dictan decenas de miles de órdenes de expulsión, y apenas se materializan", ha expuesto, para señalar que el grado de cumplimiento es de una tasa inferior al 10%. Son órdenes emitidas tras resoluciones judiciales, y generalmente tras la comisión de delitos graves o reiteración de conductas delictivas.

Para Acedo, el bajo grado de cumplimiento traslada un mensaje de que "incumplir la ley no tiene consecuencias, y que las resoluciones administrativas y judiciales no se cumplen". O sea, "que el Estado renuncia a ejercer su propia autoridad y eso no se lo puede permitir ninguna democracia seria", y eso "no se lo puede permitir ninguna democracia seria".

Vuelta de tuerca de Vox

"¿Esta iniciativa es suya, o es de Vox?", ha preguntado a los populares el diputado de Sumar Alonso Contorné. Pero Vox, por su parte, ha aportado una enmienda endurecedora, sacando su propio perfil. El diputado Ignacio Gil Lázaro ha culpado al PP de mantener las mismas bajas cotas de expulsión de extranjeros en tiempos de Mariano Rajoy.

La formación ultraconservadora ha propuesto derogar el reglamento de extranjería para detener la "invasión migratoria ilegal" que "ha contribuido a colapsar los servicios sociales, hacer la vivienda inaccesible, el mercado laboral precarizado y aumentar la delincuencia en los barrios obreros".

Un momento de la sesión de la Comisión de Interior del Congreso este martes / Congreso

Tras desgranar la lista de agravios del prontuario de Vox, Gil Lázaro ha propuesto "impulsar la reemigración a sus países de todos los inmigrantes que delincan o vivan de manera continuada de las distintas ayudas o servicios sociales que prestan las administraciones públicas, deportar a todos los inmigrantes que delincan o pretendan imponer el islamismo, así como revocar la nacionalidad española y expulsar a aquellos inmigrantes que, teniéndola, cometan delitos graves o pretendan igualmente imponer el islamismo".

Ir al infierno

La izquierda ha reprochado a PP y Vox la "siembra de bulos" en torno a la inmigración. A ello se ha referido Alonso Contorné cuando ha presentado cifras a los proponentes: en 2025 llegaron de forma irregular a España un 42.,6% de personas menos que en 2024; además "necesitamos 2,4 millones de trabajadores hasta el 2035"; y "un migrante ingresa 1.600 euros más al año que un español de media, contribuye diez veces más que lo que gasta en seguridad social"

"Para ustedes, hacer algo es enviar a la Armada o devolverlos a la guerra y al hambre. ¡Qué poco cristiano, qué poca humanidad! Un poco de Cáritas, por favor", les ha espetado el portavoz de Sumar.

"El problema no son los papeles, sino sus prejuicios", les ha dicho Alonso a sus oponentes del PP y Vox, antes de hacerles una última admonición religiosa: "Si el infierno existiese, ustedes tendrían la plaza asegurada".

Violencia sexual

No ha salido de la Comisión de Interior una propuesta detallada de medidas para echar a más extranjeros marcados por la Justicia. La expulsión de extranjeros no europeos condenados por delitos es una gestión no exenta de problemas en su puesta en práctica. En la propia proposición, el Grupo Popular menciona los tres problemas clásicos para la expulsión de extranjeros delincuentes: la falta de cooperación internacional, el amontonamiento de causas en los juzgados y la dificultad de localizar al afectado por la resolución.

Según la popular Acedo, esta situación "transmite una sensación de impunidad incompatible con nuestro ordenamiento jurídico".

La diputada ha puesto énfasis en relacionar al colectivo foráneo con la casuística de los delitos sexuales. Ha tirado de estadística de Interior para señalar "datos escalofriantes, como que entre los 31 y 40 años son extranjeros más del 50% de los que cometen delitos sexuales en nuestro país".

El diputado socialista Juan Carlos Jerez ha acusado al PP de haberse "abrazado al trumpismo". Defendiendo al Gobierno, Jerez ha argumentado que la ejecución de las expulsiones de extranjeros "no depende de la voluntad política", sino de cuestiones como los recursos administrativos y otros elementos de los procesos de expulsión.

Para los socialistas, la iniciativa del PP contiene medidas "jurídicamente dudosas y políticamente irresponsables", propias del "señalamiento, del alarmismo", ha dicho Jerez.

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En la votación, 18 síes y 18 noes, con una abstención, han obligado a recurrir al voto ponderado, o sea, su reflejo en el total de la composición del Congreso. Y con esa traslación, a favor han caído 178 votos y en contra 159, con siete abstenciones, por lo que la proposición no de ley, sin la enmienda de Vox, ha quedado aceptada.