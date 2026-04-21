En la Audiencia Nacional
El tribunal cita a Jordi Pujol el lunes para examinarle y determinar si puede declarar
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente catalán Jordi Pujol Soley lo ha citado a declarar el próximo día 27, aunque quiere que comparezca media hora antes del inicio previsto de la sesión para que pueda ser examinado y se determine si está en condiciones de declarar en relación con los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, por los que la Fiscalía pide nueve años de prisión.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el tribunal presidido por José Ricardo de Prada ha decidido convocar al expresidente a las 9.30 horas con el objetivo de que sea examinado por los médicos forenses de la Audiencia Nacional y así determinar si está o no en condiciones de declarar.
De estarlo, será el primero en declarar ante el tribunal. Si no lo está, comenzará a prestar declaración su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, quien se enfrenta a la mayor pena de prisión (29 años de cárcel). Después lo harán sus hermanos. Todos ellos, menos Josep, para el que se piden 14 años de cárcel, se enfrentan a una petición fiscal de ocho años.
En la providencia, el tribunal también pide a Pujol Soley que aporte todos los documentos que estime convenientes para una mejor valoración médica.
En previsión de que los Pujol o algún otro de los acusados quiera declarar en catalán, el tribunal ha previsto que la intérprete esté a disposición de la Audiencia Nacional los días 27, 28 y 29, en los que está previsto que se desarrolle el juicio la próxima semana.
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