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Causa contra Begoña Gómez

La Fiscalía recurre el auto del juez Peinado y pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez al no apreciar delito

El Ministerio Público considera que, al contrario de lo sostenido por el magistrado, no existe indicio alguno de delito, por lo que pide que se sobresean las actuaciones contra la esposa del presidente del Gobierno, su asistente y el empresario Barrabés

La Fiscalía recurre el procesamiento de Begoña Gómez y vuelve a pedir el archivo de la causa.

La Fiscalía recurre el procesamiento de Begoña Gómez y vuelve a pedir el archivo de la causa.

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

La Fiscalía de Madrid ha recurrido cada decisión adoptada por el juez Juan Carlos Peinado en la causa seguida contra Begoña Gómez durante toda la instrucción. El auto con el que el magistrado ponía fin a la investigación y vuelve a proponer juzgar a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos no podía correr distinta suerte. En su último recurso el ministerio público pide a la Audiencia Provincial de Madrid que archive las actuaciones seguidas contra Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés de forma definitiva o, al menos, provisionalmente, ya que, en su opinión, no existe delito alguno.

Mientras que para el juez Peinado los hechos que atribuye a Begoña Gómez en relación con la cátedra de Transformación Social Corporativa que codirigía en la Universidad Complutense son constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, para la fiscalía madrileña no se ha producido ninguno de ellos, motivo por el que la causa debe ser archivada

Durante toda la instrucción los criterios mantenidos por el titular de la plaza de Instrucción número 41 del Tribunal de Instancia de Madrid y por el fiscal del caso son diametralmente opuestos. De hecho, la Fiscalía Provincial de Madrid basa su recurso, que interpone directamente en apelación ante la Audiencia de Madrid, en la decisión del magistrado de denegar todas "las peticiones de sobreseimiento" que ha realizado y su decisión de continuar la causa por los trámites del procedimiento ante el Tribunal del Jurado. El único delito que el magistrado dejó fuera en su auto de conclusión, previo al enjuiciamiento, fue el de intrusismo profesional que solo imputaba a Begoña Gómez. También denegó todas las diligencias interesadas tanto por la propia acusación popular como por las defensas.

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez en una imagen de archivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez en una imagen de archivo. / Matias Chiofalo - Europa Press

Archivo definitivo o provisional

En una escueta nota, el fiscal adscrito al caso, José Manuel San Baldomero, solicita a la Sala "la estimación del presente recurso de apelación, dictando resolución por la que se acuerde, respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones conforme al artículo 637.2 de la ley de enjuiciamiento criminal, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal, y subsidiariamente, sobreseimiento provisional, al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa".

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El ministerio público ha presentado ese miércoles también un escrito directamente ante el juez instructor de la causa la Fiscalía vuelve a interesar se tenga por cumplimentado el trámite (sobre la continuación del procedimiento) previsto para la tramitación de la ley del jurado e interesa de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones. Añade que de cara a la posibilidad de que la Audiencia Provincial de Madrid entienda procedente la apertura de juicio oral, se le vuelva a dar traslado para que pueda formular escrito de conclusiones provisionales, en las que defenderá la necesidad de absolver a los tres imputados.

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