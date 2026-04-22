Causa judicial
Illa defiende a su jefe de gabinete y dice que solo lo cesaría si tuviera "evidencias" de que ha vulnerado la ley
El presidente catalán rebate a la vicepresidenta Yolanda Díaz y sostiene que Junts "no es un partido racista"
Sara González
El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, conocía desde hace "unas semanas" que su jefe de gabinete, Eduard Rivas, estaba siendo investigado en la causa abierta por malversación de caudales a la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL) de Esparreguera. Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero en la que, por primera vez, ha defendido en primera persona a su asesor y reafirmado su "plena confianza" en que la situación judicial se resolverá a su favor. Solo estaría dispuesto a cesarlo, ha advertido, en caso de que tuviera "evidencias" de que ha vulnerado la ley. Si se diera esta circunstancia, ha anticipado, entonces sí que actuaría "con contundencia".
Illa ha recordado que el alcalde de Esparreguera, cargo que ostentó Rivas hasta 2024, es miembro del patronato de dicha fundación de inserción laboral y que la causa se circunscribe a esta entidad con mayoría privada. "Tiene mi confianza, su actitud es la correcta. Tengo estándares muy estrictos de comportamiento ético, pero aplico también criterios de justicia y está haciendo lo que tiene que hacer, que es colaborar", ha sostenido el president, que ha recordado que la causa es secreta pero que Rivas "no ha ocultado nada".
Esos estándares "estrictos", ha concretado, se traducen en que si alguien "no cumple con sus obligaciones" y vulnera la ley, entonces sí que sería "apartada del equipo", un escenario que considera que no aplica a la situación de su jefe de gabinete en estos momentos. Ha dicho, además, conocer bien personalmente a su asesor. Sin embargo, el periodista Carlos Alsina le ha recordado que también Santos Cerdán y José Luis Ábalos fueron defendidos como personas de confianza en el PSOE. "Y se ha actuado con contundencia y prontitud apartándolos de la formación", ha espetado Illa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Huelga indefinida en Alicante: los profesores plantean parar las clases unas horas, retrasar las notas o acabar el curso en mayo
- La mejor pizzera de la Comunidad Valenciana está en Alicante
- El tráfico en Alicante hoy: atasco kilométrico por un accidente en la A-70 en La Vila
- La Aemet avisa del cambio que ya se nota hoy en Alicante: menos calor… y llega la calima
- Las Hogueras de Alicante tendrán nuevas normas: qué se podrá hacer y qué no
- Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: cortes de tráfico y cambios en el autobús desde este martes