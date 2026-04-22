PP y Vox alcanzan un acuerdo para formar el nuevo Gobierno de Aragón: Jorge Azcón comparece en las Cortes para anunciarlo
El presidente explica el acuerdo unas horas después de la investidura de María Guardiola en Extremadura
Laura Carnicero
Primero Extremadura, luego Aragón. Dicho y hecho. Apenas unas horas después de que María Guardiola fuese investida como presidenta extremeña, con el apoyo de Vox, Jorge Azcón va a anunciar a las 17.30 horas que ya hay pacto con los de Abascal para su investidura, que será la próxima semana. El documento virará en torno a los mismos hitos que en Extremadura, con las políticas antiinmigración y la vivienda como dos de los principales ejes.
Se acaba así una situación de bloqueo político que ha llevado a la comunidad a prorrogar sus presupuestos desde 2024 y a sus primeras elecciones anticipadas, que se celebraron el pasado 8 de febrero. Ahora, Vox regresa al Gobierno de Aragón casi dos años después de su primera coalición con los conservadores en el Pignatelli, en la que duraron tan solo once meses.
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