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Guerra en Ucrania

Robles anuncia desde Kiev el envío a Ucrania de "un número importante de vehículos blindados" y munición

La ministra de Defensa ha viajado al país, donde ha subrayado el "compromiso" de España con "la defensa de los valores democráticos, la libertad y una paz justa y duradera"

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, acompañada por el viceministro de Defensa ucraniano, Serguí Boyev, durante un acto de homenaje a los soldados ucranianos caídos en la guerra, este miércoles, en Kiev.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, acompañada por el viceministro de Defensa ucraniano, Serguí Boyev, durante un acto de homenaje a los soldados ucranianos caídos en la guerra, este miércoles, en Kiev. / Marcel Gascón / EFE

EFE

Kiev

La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció este miércoles durante su visita a Kiev el envío de "un número importante de vehículos tácticos blindados" y de munición de 155 milímetros a Ucrania.

La ministra realizó este anuncio a través de un comunicado, publicado después de que fuera recibida en Kiev por el jefe del Servicio Estatal de Fronteras del país, Valeri Vavriniuk, ante el que se comprometió a seguir apoyando a este cuerpo que participa en la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa con el suministro de material, adiestramiento y ayuda humanitaria.

"Esta colaboración es muestra del compromiso de nuestro país con la defensa de los valores democráticos, con la libertad y con una paz justa y duradera", declaró Robles, que ha viajado a Ucrania acompañada del secretario general de Política de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez Núñez.

En la reunión, Robles ha destacado la importancia cada vez mayor de los drones en la guerra ruso-ucraniana.

El comunicado del Ministerio de Defensa destaca que la Guardia de Fronteras ucraniana ha interceptado en lo que va de año unos 4.000 drones frente a los cerca de 1.300 que neutralizó en todo 2025.

La visita de Robles a Ucrania ocurre después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajara a España el pasado 18 de marzo y acordara con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, intensificar la cooperación en materia de armamento, y en particular de drones.

La ministra también ha destacado en sus reuniones en Kiev que la cifra de militares ucranianos que han recibido entrenamiento en España en el marco de la Misión de Asistencia Militar de la UE alcanzará este año los 9.000.

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