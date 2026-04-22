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Rufián llama "racistas" a Vox y PP por la 'prioridad nacional': "No debería ser decente ni legal"

El portavoz de ERC en el Congreso ha cargado contra el concepto incluido en el acuerdo de Gobierno en Extremadura

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. / Eduardo Parra - Europa Press

EP

Madrid

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado este miércoles contra el concepto de prioridad nacional incluido en el acuerdo de Gobierno en Extremadura, y ha afirmado que quienes lo plantean son "racistas", en alusión a Vox y al PP. Además, ha asegurado que ser racista no debería ser "ni decente o legal".

En declaraciones en el pasillo del Congreso, Rufián ha señalado que España, "igual que muchos otros países", fue "la cuna de mucha mezcla" y ha añadido que el hecho de que haya gente que "se parezca más a Abderramán II que al Cid Campeador venda pureza" le parece "sorprendente". "También en Cataluña pasa", ha apostillado.

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Preguntado por si cree que ese acuerdo del PP y Vox en Extremadura es constitucional, el diputado ha respondido: "No, yo creo que ser racista no debería ser ni decente ni legal, porque son unos racistas".

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