Más Madrid
Mónica García anuncia que regresará a la Comunidad de Madrid para enfrentar a Ayuso: "Quiero que se vaya"
La ministra de Sanidad se presentará a las primarias de Más Madrid, aunque por el momento no abandonará su actual cargo
Andrea San Martín
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que se presentará a las primarias de Más Madrid para volver a ser la candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y disputar la Puerta del Sol a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones autonómicas del próximo año. "Quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid".
Y lo ha anunciado rotundamente durante la tercera edición de la verbena 'La madrileña', organizada por Más Madrid en el Parque Paraíso de San Blas, como en las últimas primaveras. Allí ha confirmado que concurrirá al proceso interno del partido para intentar repetir como cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas.
Tras describir los más de 25 años del PP al frente de la Comunidad de Madrid como "el laboratorio del neoliberalismo", García ha señalado que "la próxima estación" será "acabar con ese daño". Para ello, ha defendido que si se quieren cambiar las cosas "tenemos que gobernar Madrid" y ha expresado su voluntad de ser la candidata de Más Madrid a la presidencia autonómica. "¡A por ello, madrileños y madrileñas!", ha proclamado.
"Toca plantar cara, a Trump, a Abascal y a Ayuso"
En su intervención, García ha enmarcado su candidatura en una apelación a la movilización política y social. "Toca plantar cara, a Trump, a Abascal y a Ayuso", ha dicho la líder de Más Madrid, que ha reivindicado una "tradición de lo común".
"Somos hijos e hijas del no pasarán. Somos hijos e hijas de las mareas, que dijeron la sanidad se defiende. Somos hijos e hijas del 8M, que puso el feminismo por delante. Somos hijos e hijas de los gobiernos del cambio", ha señalado.
La ministra también ha agradecido a la líder de Compromís, Mónica Oltra, por "devolver la dignidad a la política". "Gracias Mónica Oltra por volver a la política", ha afirmado.
García ha continuado su intervención con una reivindicación feminista: "Somos hijos e hijas del no a la guerra. Y también somos hijas y nietas de las brujas que no pudieron quemar". A continuación, ha sostenido que el feminismo es "el hijo no deseado de la ilustración" y ha añadido que "por eso vamos a defenderlo".
Críticas al modelo sanitario de Ayuso
No es la primera vez. García también ha arremetido contra la presidenta madrileña a través de un mensaje en redes sociales centrado en la gestión hospitalaria de la Comunidad de Madrid. "Sra Ayuso, de los 32 hospitales de la Comunidad de Madrid solo 5 tienen gestión privada y se gestionan fuera de la Consejería de Sanidad de su gobierno".
En el mismo mensaje, ha añadido: "¿Está usted queriendo decir que los 27 hospitales que gestiona usted tienen peores resultados y que para usted la sanidad madrileña son esos cinco hospitales de Quirón y Ribera Salud a los que riega de millones y no hospitales como La Paz, el 12 de Octubre, el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, el Clínico, el Puerta de Hierro o La Princesa?", ha subrayado.
Mónica García ya fue la candidata de Más Madrid en los comicios autonómicos de 2021 y 2023, etapas en las que consolidó su papel como principal referente de la oposición en la Comunidad de Madrid.
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