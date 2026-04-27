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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Turno para Soraya Sáenz de Santamaría: última hora desde la Audiencia Nacional
Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP
Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Además de Sáenz de Santamaría también declararán como testigos este lunes en el juicio del caso Kitchen el exministro Javier Arenas, el exjefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Jorge Sanchís Bordetas y el hijo del extesorero y Rosalía Iglesias, Willy Bárcenas Iglesias.
El presunto líder del clan policial trasladó a la exdirigente del PP que había sido objeto de un "boicot" de las comunicaciones que implicaba un supuesto robo de mensajes. También le relató que estaban tratando de conocer su implicación en el caso Pujol, y que por eso querían saber si conocía a la denunciante Victoria Álvarez y a la exdirigente del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, cuyos nombres aparecen en las agendas de Villarejo ligadas a las investigaciones sin aval judicial contra Jordi Pujol Soley y Artur Mas.
Según las agendas de Villarejo, el excomisario promovió en 2013 el enfrentamiento entre la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que declaró la semana pasada en el juicio de Kitchen, y Sáenz de Santamaría. El comisario siempre ha focalizado sus ataques contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y por tanto, contra la que entonces controlaba al espionaje español, la ´número dos' del Gobierno de Mariano Rajoy.
Las anotaciones, cuyo contenido ha sido avalado por el inspector jefe de Asuntos Internos que investigó Kitchen, Gonzalo Fraga, apuntan que el comisario trató de convencer a Cospedal de que el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, uno de los diez acusados, había orquestado un plan, en colaboración con el CNI, "para señalarla como responsable de la policía política".
En declaraciones ante los medios de comunicación, Villarejo ha reiterado que Sáenz de Santamaría debería explicar "qué hacía el CNI" en la operación Kitchen, que según el comisario era de "inteligencia policial" al igual que la "operación Cataluña".
En una conversación incluida en el sumario del caso Kitchen, el comisario explica al secretario de Seguridad Francisco Martínez que María Dolores de Cospedal estaba "muy mosqueada" con Sáenz de Santamaría. "Tienen una guerra...", contestó entonces Martínez, que completó que lo mejor era "ponerse de perfil...". En este sentido, acusa a los que denomina "los cecilios", en alusión de los miembros del CNI, de apoyar a la exvidepresidenta del Ejecutivo en detrimento de Cospedal.
Tono Calleja Flórez
La sesión del lunes
La exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Saénz de Santamaría está citada este lunes a declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen que se desarrolla en la Audiencia Nacional contra la cúpula del Ministerio del Interior durante la presidencia de Mariano Rajoy. De esta política del PP dependía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuyo director era el general Félix Sanz Roldán, a quien el comisario José Manuel Villarejo considera su principal enemigo y el responsable de que se iniciara el conocido como caso Tándem o caso Villarejo.
Finaliza la sesión del juicio.
Tono Calleja Flórez
El exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, José Luis Ortiz, ha explicado que recogía a Villarejo en una cafetería para después llevarle en coche a la sede del PP en la Calle de Génova, a la que entraba por el garaje.
Tono Calleja Flórez
Rajoy está "absolutamente convencido" de que la "operación policial" para buscar el dinero de Bárcenas "se adecuó totalmente a la legalidad".
Tono Calleja Flórez
El exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, José Luis Ortiz, ha reconocido que coordinó las reuniones de su exjefa con el comisario Villarejo, que fueron "unas siete u ocho" y se produjeron en la sede del PP y en el Ministerio de Defensa.
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