La carrera universitaria de Leonor | ¿Qué dicen la Constitución o las leyes sobre la educación de la heredera al trono? Espóiler: nada

La incógnita se ha despejado. La que está llamada a ser la cuarta reina de España desde Isabel la Católica, tras la reina Juana e Isabel II, irá a la Universidad Carlos III de Madrid el curso próximo a cursar Ciencias Políticas.

La cuestión de la educación de la heredera al trono es una cuestión de Estado en las monarquías parlamentarias. En España, por el devenir histórico, ha ido cambiando el sistema seguido para formar a la persona que se prepara para asumir la Corona. A grandes rasgos, por ahora, Leonor está copiando el camino de su padre, Felipe VI, y que fue decidido por él, Juan Carlos I y la reina Sofía. Esto es: ambos han rematado el bachillerato en el extranjero (Leonor con los dos años en Gales; el Rey, con el Curso de Orientación Universitaria, COU, en Canadá), más tres años de formación militar y estudios universitarios homologados en un centro público de la capital. Ya se verá si, después, la Princesa de Asturias cursa algún posgrado en España o fuera. El Monarca se fue a Washington (EEUU) a realizar un máster en relaciones internacionales.

La Princesa de Asturias, el pasado septiembre, ingresa en la Academia General del Aire de San Javier, en la Región de Murcia. / Iván Urquízar / LMU

Leonor ha elegido estudiar Políticas de acuerdo con sus padres, responsables, junto a la joven, de la formación académica. Si hubiera debate entre los tres, en última instancia la decisión sería de quien ostenta la Corona, esto es, Felipe VI. Ni la Constitución ni ninguna ley aborda la educación que debe seguir la persona que heredará la jefatura del Estado. La Carta Magna habla del matrimonio del futuro Monarca, del orden de sucesión, de las dignidades del nuevo Rey o Reina, la regencia y las normas que debe cumplir el tutor de un Monarca que sea menor de edad, pero no dice nada de su educación.

Llamada posterior a la Moncloa

El Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, según fuentes de la Casa del Rey, fue informado de la decisión cuando la universidad Carlos III había seleccionado el expediente de Leonor, pero no antes al elegir la carrera o echar la solicitud. El Ejecutivo central no tiene ningún papel activo en este asunto al contrario que en la formación militar, que sí le corresponde por la ley 39/2007.

Alfonso XIII y Juan Carlos I tuvieron una educación a medida, de manera individual, sin títulos homologados, al contrario que Felipe VI y Leonor

Muy diferente a Leonor y Felipe fue la formación de Juan Carlos I y Alfonso XIII. En los dos primeros la educación en la fe cristiana no ha tenido ninguna influencia. Padre e hija han estudiado en el colegio laico Santa María de los Rosales de Madrid, donde la formación religiosa se ofrece pero no es uno de sus pilares.

En cambio, en el caso de Alfonso XIII, fue clave. Su preceptor durante 11 años fue el sacerdote José Fernández Montaña, confesor de su madre, la reina regente. También en el caso de Juan Carlos I tuvo un peso significativo ya que varios Principios del Movimiento Nacional, los fundamentos del régimen franquista, recogían el acatamiento a “la ley de Dios, según la doctrina de la santa Iglesia Católica, apostólica y romana”.

Educación separada

Otra gran diferencia, en cuanto a la formación, es que Alfonso XIII y Juan Carlos I tuvieron una educación a medida, de manera individual, y Felipe VI y Leonor se han mezclado con la sociedad de su tiempo y han preferido estudios oficiales y homologados. Juan Carlos I hizo un programa específico, con estudios de Derecho Político e Internacional, Economía y Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid y cursos monográficos en Toledo. No obtuvo ningún título universitario.

En el caso de la Princesa de Asturias, según fuentes de la Zarzuela, tomará clases particulares para expandir algunos conocimientos en materias concretas (derecho constitucional, fiscalidad), pero seguirá todo el plan oficial del grado de Ciencias Políticas de la universidad Carlos III. La voluntad de la Casa del Rey es que los cuatro años esté centrada en sus estudios y su implicación en la agenda institucional siga siendo escasa, con sus padres llevando el grueso y la ayuda de la reina Sofía. Su hermana, la infanta Sofía, que también está en su etapa universitaria, se ha ido estrenando en solitario, aunque la voluntad de Zarzuela es que igualmente se vuelque en su formación.