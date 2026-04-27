Sáenz de Santamaría niega en el juicio de Kitchen el contenido de un correo del caso Montoro y dice que Hacienda no le dio datos de Bárcenas

La exvicepresidenta del Gobierno del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha negado este lunes en el juicio de Kitchen que se desarrolla en la Audiencia Nacional que desde el Ministerio de Hacienda u otros miembros del Partido Popular le facilitaran información tributaria del extesorero del PP Luis Bárcenas. De esta forma, la que fuera número dos del Gobierno de Mariano Rajoy niega de forma indirecta conocer el contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2015, incluido en una pieza separada y secreta del caso Montoro, en el que el exjefe de gabinete del exministro Felipe Martínez Rico informa a su jefe de que había entregado información sobre el caso de la caja 'b' del PP "al gabinete de la VP".

No recordó, a preguntas del letrado de Podemos en el juicio, Gorka Vellé, que el Ministerio de Hacienda hiciera un comunicado público, a mediados de 2013, sobre la regularización de la fortuna de Luis Bárcenas: "No lo recuerdo, eran tantos viernes y tantas cosas", ha respondido la que también fuera portavoz del Ejecutivo, que ha rechazado que conociera en su momento la situación fiscal de Bárcenas "a través de dirigentes del Partido Popular".

Los datos que se aportan en el mensaje del caso Montoro, cuyo contenido fue publicado por esta redacción, aluden a la posible imputación de un delito al Partido Popular: "Sí podría solicitarse a persona física (tesorero o responsable de éste), y la responsabilidad podría solicitarse en grado de delito penal o responsabilidad civil", dice el documento, que después apunta que el juez había ofrecido "a la Agencia Tributaria-Abogacía del Estado que se persone, ante la existencia de delito contra la Hacienda Pública".

"Nos lo ha facilitado"

En otro mensaje, este de 21 enero 2015, Felipe Martínez Rico le envía a Montoro un correo que incluía un informe que había elaborado en 2014 la Intervención General del Estado (IGAE): "Es al que te habían hecho referencia (disponía de él el Partido y nos lo ha facilitado)", dice de forma literal el email.

El titular de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus Vela, mantiene en "una pieza reservada y secreta al margen de la principal" los mencionados correos electrónicos cuyo contenido fue publicado por EL PERIÓDICO en exclusiva sobre las supuestas maniobras de la cúpula de Hacienda con Cristóbal Montoro de ministro en el caso Bárcenas, pero también en relación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, entre otros.

En una providencia, cuyo contenido adelantó esta redacción, el magistrado afirmaba que los correos que remitió la Fiscalía Anticorrupción se incorporarían a la pieza separada, y que su contenido solo se notificaría a las partes si se valoraba que los correos eran "de interés para la presente investigación". Sin embargo, a instancia del Ministerio Fiscal, el magistrado ha decidido no trasladar a las partes los mensajes, al considerar que no tendrían relevancia penal.