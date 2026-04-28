Josep Pujol Ferrusola corrobora la versión de su hermano sobre la herencia del abuelo: "Me tocaron 125 millones de pesetas"

Josep Pujol Ferrusola, otro de los hijos del expresidente Jordi Pujol Soley que se sienta en el banquillo de los acusados ha corroborado ante el tribunal de la Audiencia Nacional la versión de su hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, de que los fondos de sus cuentas corrientes en Andorra procedían del legado de su abuelo, Florenci Pujol. El imputado, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Jaime Campaner, ha admitido que de la herencia le tocaron 125 millones de pesetas —751.250 euros—. “Si hay más dinero en esa cuenta, lo gané yo”, ha precisado, tras explicar que se dedicó a inversiones y operaciones inmobiliarias. La Fiscalía reclama para él 14 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento mercantil y un tercer delito de fraude a Hacienda.

El hijo del expresidente catalán ha explicado que a principios de los años 90 tuvo conocimiento de la herencia de su abuelo Florenci Pujol, fundador de Banca Catalana, que había amasado una fortuna con el tráfico de divisas. Fue en una reunión en la que participaron sus hermanos y Joaquim Pujol, un familiar suyo que hasta entonces se había encargado de gestionar los fondos en Andorra. Josep Pujol Ferrusola ha detallado que en ese encuentro le dijeron que ese capital lo había dejado su abuelo a ellos y a su madre, la fallecida Marta Ferrusola, por “lo que podría surgir por la carrera política de mi padre”.

Josep Pujol responde a las preguntas de su abogado defensor. / EPC

A partir de esa fecha, se hizo cargo del capital depositado en el país vecino su hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, al “100%”, hasta que años después se produjo el reparto de la fortuna entre los hermanos. “Se puede decir que tenía un defecto: lo escribía todo. Apuntaba que si pasa esto, si pasa lo otro”, ha subrayado Josep Pujol Ferrusola. “De todas mis libretas se han agarrado a una página y se saltan muchas, incluida una conversación con mi tío Joaquim, que explica qué es la ‘deixa’ —el legado—”, ha añadido.

Estructura familiar

El fiscal acusa a Josep Pujol Ferrusola de haber participado activamente en la presunta estructura familiar dedicada a la ocultación y afloramiento de capitales de origen desconocido. Desde al menos 1990 fue titular de cuentas bancarias en Banca Reig —posteriormente Andbank— y en la Banca Privada de Andorra —BPA—. Además, se le identifica como el beneficiario único de la fundación panameña Paty, constituida en 2002, que mantenía depósitos en la entidad andorrana MoraBanc.

El acusado ha reconocido que regularizó su situación ante Hacienda con la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. No declaró la cuenta en Andbank porque fue cerrada en 2010 y no había tenido ningún movimiento. Además, si la regularizaba dejaba al descubierto un préstamo de su hermano, “que no tenía intención de regularizar nada”. Por esa razón, solo declaró el depósito que tenía en BPA, donde había traspasado todos los fondos. Y ha añadido: “Ahora que se sabe todo, todavía es el momento de decir: ‘Este señor ha pagado más de la cuenta’".

Mercè Gironès (en el centro) y su abogado Oriol Rusca, en la primera sesión del juicio, en noviembre. / José Luis Roca / EPC

"Me enteré por la causa"

Por su parte, Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, también ha querido responder solo a su abogado, Oriol Rusca. Según su versión, su participación en las sociedades de su exmarido obedecía a que él se lo pidió y, después, al acuerdo de separación al que alcanzaron aunque no se divorciaron formalmente hasta 2014. En él también situó la donación de un piso en Barcelona que le hicieron a su hija Nuria, porque ella entendía que debía corresponderle a ella y su exmarido se negaba a reconocerlo.

Pregunta a pregunta del letrado, ella ha asegurado que toda la operación, por la que ambos se enfrentan también a un delito de frustración de la ejecución, fue anterior a la apertura del procedimiento judicial, y obedecía a los dos abandonos que sufrió por parte de Pujol Ferrusola, quien le decía que le había dado "el 50% de lo que tenía". Si no lo formalizaron fue porque disolver la sociedad les costaba cuatro millones, dos a cada uno, y se consultó con un fiscalista para intentar evitar que fuera tan gravoso, aunque acabó pagándolos cuando comenzaron sus problemas con Hacienda. La denuncia de Vicky Álvarez, de la que dijo que "se entendía" con su marido, se interpuso en 2012.

En cuanto a las cuentas en Andorra, Mercè Gironès ha explicado que ella solo abrió directamente una de las seis que le atribuye el fiscal. La acusada ha explicado que una de ellas es la continuación de otra que se canceló y del resto, en las que aparece como apoderada o autorizada, nunca ha tenido el control. Y que muchas operaciones, menos la compra de los terrenos de Palamós, donde conocía a una de las personas que participaron, correspondían a su exmarido, aunque ella firmaba como administradora.

La acusada, que en ciertos momentos ha parecido muy afectada, aunque a medida que declaraba se iba relajando, ella actuaba según le indicara la secretaria de la sociedad, porque no iba ni a trabajar, aunque algún día se pasara a saludar. Ha admitido la posibilidad de que hiciera alguna transferencia en el caso de que así se lo hubiera pedido su exmarido. "Para mí todas las facturas que ha hecho mi marido era correctas. Tiene otras cosas, pero las facturas eran correctas", ha añadido.