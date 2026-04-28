Sánchez defiende "intervenir" en el mercado del alquiler porque donde no se hace "los precios suben de manera desbocada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en el foro mundial de alcaldes que organiza Bloomberg en Madrid, Bloomberg CityLab. El jefe del Ejecutivo ha defendido que los gobiernos deben "intervenir en los mercados que no funcionan", como es el del alquiler de viviendas, porque "donde no se hace, los precios suben de manera desbocada y el problema se agrava".

El mismo día que se vota en el Congreso el decreto sobre vivienda que ha impulsado el Gobierno, Sánchez ha situado la vivienda como "la principal razón de desigualdad en España" y ha puesto como ejemplo la gestión del Ejecutivo de España y del Ayuntamiento de Barcelona para frenar los precios frente a ciudades como Madrid, Budapest o Lisboa, donde "las familias destinan más del 70% de sus ingresos a vivienda", lo que supone "una fuente de injusticias incalculable".

Sánchez ha recordado la Ley de Vivienda de 2023 que aprobó su Gobierno, que permite crear zonas tensionadas para intervenir el mercado del alquiler y conseguir "una oferta de vivienda más asequible". Las comunidades del PP han rechazado aplicar esta norma, que sí aplica, por ejemplo, la Generalitat catalana.

En presencia, por ejemplo, de los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Londres, Sadiq Khan, Baltimore o Varsovia, entre muchos otros, Pedro Sánchez les ha reclamado que "protejan y defiendan los derechos de todos los ciudadanos", pero "sin importar el tiempo que llevan empadronados", ha aseverado, en referencia sin citarla a la nueva prioridad nacional que ha impuesto Vox en los acuerdos de gobierno autonómicos entre el Partido Popular y la formación de extrema derecha.

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El presidente del Gobierno ha defendido también la regularización masiva de inmigrantes, resaltando que se trata de "un reconocimiento de derechos de los que ya viven en España". "Son nuestros vecinos", ha añadido, "y lo que hacemos ahora es reconocerles derechos y obligaciones para favorecer su integración en la diversidad". Una regularización, ha destacado también, que será "fuente de riqueza, prosperidad y dinamismo".