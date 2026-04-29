Sesión de control
Directo | Feijóo esgrime la huelga de médicos contra Sánchez y le exige que se reúna con los sanitarios
Alberto Núñez Feijóo ha sorprendido a Pedro Sánchez preguntándole en la sesión de control por la huelga de médicos que lleva meses activa y que se intensificó a mediados de febrero. El líder del PP ha cuestionado al presidente del Gobierno sobre si está al tanto de los motivos que tienen los sanitarios para llevar a cabo esta protesta y le ha instado a reunirse con ellos para buscar una solución. Sánchez, que no ha mencionado la huelga, ha puesto en valor los más de 300.000 millones de euros entregados a las comunidades autónomas para servicios públicos, entre ellos la sanidad.
"Usted es el responsable de la mayor huelga de médicos en España. Los médicos llevan 10 meses en huelga. ¿Usted sabe cuantas operaciones y cuántas consultas se han anulado? ¿Usted sabe cuántos ministros de Sanidad ha nombrado en los últimos 7 años? ¿Por qué usted y la ministra desprecian tanto a los médicos? ¿Usted sabrá por qué hay una huelga de médicos en España?", le ha preguntado Feijóo en la sesión de control del Gobierno
Ante este aluvión de preguntas, el jefe del Ejecutivo ha puesto sobre la mesa esos 300.000 millones de euros entregados a las comunidades autónomas y ha acusado a los gobiernos del PP de "engordar las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio en la sanidad privada". A partir de ahí, y respondiendo a la pregunta real que había registrado Feijóo, Sánchez ha sacado pecho de las prioridades del Gobierno, desde la subida de las pensiones al IPC a la defensa del orden internacional. "Nosotros servimos a la mayoría, ustedes a los de siempre, a la élite de este país", le ha espetado a Feijóo.
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