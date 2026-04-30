Andalucía
Feijóo irrumpirá en Jerez este domingo en la campaña andaluza tras asistir al Dos de Mayo con Ayuso
- El líder del PP tendrá una caravana paralela a la de Juanma Moreno
Servimedia
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entrará este domingo en la campaña de las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo con un acto en Jerez de la Frontera, donde le arropará al alcaldesa de la localidad y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, según informaron fuentes populares a Servimedia.
El jefe de la oposición viajará a la ciudad gaditana tras participar este sábado en los actos organizados por el Dos de Mayo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presididos por Isabel Díaz Ayuso.
La presencia de Feijóo en Jerez supone un giro de guion en sus planes, puesto que inicialmente no tenía previsto viajar a Andalucía durante el primer fin de semana. No obstante, su idea es volcarse en la campaña con una caravana paralela a la de su candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el que prevé coincidir el 10 de mayo en Málaga. Los populares celebrarán allí el mitin central de campaña, según las mismas fuentes.
La idea de Feijóo es visitar durante estas semanas todas las provincias que le quedan pendientes, y se volcará, principalmente, en la recta final de campaña, como ya hizo en Castilla y León.
Será el único dirigente nacional -al margen de los andaluces- que participará en la campaña, puesto que Moreno no tiene previsto llamar a ninguno de los barones del PP ni a los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, que sí participaron en otros procesos electorales.
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