Jorge Azcón toma posesión como presidente de Aragón: "No hay mayor orgullo que trabajar por un Aragón más próspero"

Jorge Azcón ha tomado posesión como presidente de Aragón este jueves por la tarde en un acto institucional en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. El líder popular ha jurado el cargo, después de que el miércoles concluyera el debate de investidura en el mismo Parlamento aragonés en el que obtuvo los votos del PP y de Vox, superando con creces la mayoría absoluta al obtener 39 apoyos (26 del PP y 13 de Vox, ante la ausencia de una de sus diputadas por baja de enfermedad).

Un Azcón visiblemente emocionado ha agradecido "de corazón" a todos los presentes por acompañarle a "un acto tan especial en lo personal y cargado de significado para todos los que viven la política como pasión inherente al ser humano". El jefe del Ejecutivo autonómico ha comparecido "con sentido claro de la responsabilidad" de "asumir de nuevo la presidencia del Gobierno de Aragón".

El líder de los conservadores ha afrontado su pacto con Vox desde el primer momento: "Los dos grupos, con nuestras diferencias y nuestros encuentros, vamos a trabajar con lealtad y determinación para desarrollar un programa de Gobierno único pensado para mejorar la vida de los aragoneses", ha analizado Azcón, que ha calificado de "esencial para la democracia" respetar "el funcionamiento de las instituciones, la máxima expresión de la voluntad del pueblo".

Jorge Azcón, presidente de Aragón, esta tarde en su toma de posesión del cargo / Jaime Galindo.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha defendido "la inclinación al pacto" que siempre se ha vivido en la comunidad autónoma y ha "tendido la mano" al resto de fuerzas políticas, además de representantes de la sociedad civil: "Aragón avanza cuando hay diálogo y cuando se antepone el interés general a cualquier diferencia ideológica".

"Ilusión y fuerzas renovadas"

Azcón ha asegurado que afronta su segundo mandato al frente del Gobierno de Aragón con "la misma ilusión que en 2023 y con fuerzas renovadas". El presidente autonómico ha vuelto a destacar que Aragón "se ha sacudido los complejos y construye con paso firme su propio futuro".

"Aspiro a un Aragón más próspero y más social, con más oportunidades para todos y con una Sanidad, una Educación y unos Servicios Sociales cada vez más robustos, a la altura de los hombres y mujeres que han construido y que construyen día a día con su esfuerzo nuestra comunidad", ha resumido Azcón que ha destacado a la comunidad como "tierra de acogida" para las personas que "vengan a compartir ese anhelo de crecimiento desde el respeto a nuestras normas y valores".

Azcón ha señalado su compromiso con la defensa del Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, que ha desgranado en los artículos más relevantes que pueden marcar la marcha de su Gobierno o sus relaciones institucionales. Por ejemplo, el artículo 27, relacionado con la vivienda, y que espera desarrollar "mediante la utilización racional del suelo y la promoción de vivienda pública y protegida, prestando especial atención a los jóvenes y los colectivos más vulnerables".

Jorge Azcón durante su toma de posesión del cargo de presidente de Aragón / Jaime Galindo.

En este apartado también ha destacado la promoción de "empleo de calidad" y "el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación científica y tecnológica". "La revolución industrial 4.0, de naturaleza digital, está creando una brecha entre las sociedades y territorios que han apostado por liderarla y aquellos que han decidido obviarla o que no han sido capaces de subirse a esta ola. Y en Aragón hemos hecho mucho más que apostar por las nuevas tecnologías", ha resumido Azcón, en una nueva referencia al momento económico que atraviesa la comunidad y a la atracción de grandes inversiones durante sus dos años y medio al frente del Pignatelli que a partir de hoy se prorrogan por cuatro años más.

La relación de Aragón con el Gobierno de España

"Los éxitos de Aragón son los éxitos de España", ha aseverado Azcón, que ha vuelto a dedicar, como en el debate de investidura y en el reciente Día de Aragón, un bloque de su discurso a las relaciones de la comunidad autónoma con el Ejecutivo central. "Nuestros proyectos estratégicos, los que habilitan el desarrollo y dibujan un futuro próspero para la comunidad autónoma, pertenecen a todos los españoles", ha compartido el jefe de la DGA, que ha asegurado que no dejará de "urgir al Gobierno de España a abordar con la necesaria celeridad aquellas infraestructuras llamadas a impulsar nuestro progreso".

Azcón se ha comprometido a actuar con "la firme voluntad de servir por encima de todo al interés general de los aragoneses" y ha citado a Baltasar Gracián: "Hemos de proceder de tal manera que no nos sonrojemos ante nosotros mismos”.

"Trabajaré para que esta nueva etapa se caracterice por la estabilidad, por la ambición, por el crecimiento y por la defensa de los intereses compartidos por todos los aragoneses", ha finalizado Azcón.

El primer presidente del PP que repite en la DGA

La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha presentado el acto y ha celebrado "la robustez" de la democracia y ha destacado que "la mayoría amplia y sólida refleja el respaldo de los aragoneses" a los dos partidos, PP y Vox, que formarán el Gobierno autonómico durante los próximos cuatro años.

La Marcha de los Reyes de Aragón ha acompañado a Azcón y a María Navarro, presidenta de las Cortes, en su camino hacia el escenario central en el que se ha celebrado el acto. Ambos han estado arropados por los miembros de la Mesa de las Cortes, en un corto trayecto antes del inicio de la ceremonia por la que el presidente de los populares repite al frente del Gobierno autonómico. En la marcha ha estado también la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez.

El líder del PP aragonés es el primer dirigente conservador que logra repetir en el cargo al frente del Pignatelli, después de que el pasado miércoles se hiciera oficial el acuerdo con la extrema derecha que, por segunda vez, abre el camino de una nueva coalición de derechas en la comunidad autónoma. El primer intento duró once meses, y ahora la oposición alerta de que este puede ser también un Gobierno con fecha de caducidad ante la proximidad de las elecciones municipales (en mayo de 2027) y generales (previstas también para el próximo ejercicio).

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón por segunda candidatura consecutiva / Jaime Galindo.

El presidente aragonés estará arropado por la cúpula de su partido, con Miguel Tellado, Cuca Gamarra y Marta Varela presentes en el evento, además de otros dirigentes autonómicos, como el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y otros líderes autonómicos del PP, como el del País Vasco y el de Navarra, Javier de Andrés y Javier García, respectivamente. No está prevista la presencia de ningún

Está prevista la asistencia del Gobierno saliente y de algunos grupos de la oposición, como el PSOE, con Pilar Alegría al frente, y Teruel Existe, con los diputados Tomás Guitarte y Pilar Buj. Chunta Aragonesista ha confirmado que no estará en el acto de toma de posesión de Jorge Azcón, recordando que el partido solo ha participado de este evento institucional cuando han ostentado alguna consejería, y tampoco estará presente IU Aragón.