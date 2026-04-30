Sara Fernández

Koldo sobre la relación de Ábalos y Jessica: "Esta señorita presionó (a Ábalos) porque si no la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas personales"

El exasesor ministerial Koldo García ha declarado como acusado este jueves en el juicio del Tribunal Supremo que el exministro de Transportes José Luis Ábalos "sufría una presión" de su expareja Jéssica Rodríguez porque le "amenaza con revelar ciertas cosas de la vida privada". Asimismo, Koldo ha indicado que conoció a la mujer a través del empresario Víctor de Aldama.