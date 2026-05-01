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Yolanda Díaz asegura que volverán a llevar al Congreso el decreto para prorrogar alquileres

Yolanda Díaz asegura que volverán a llevar al Congreso el decreto para prorrogar alquileres

Javier Vendrell Camacho

Yolanda Díaz asegura que volverán a llevar al Congreso el decreto para prorrogar alquileres

Javier Vendrell Camacho

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga los alquileres "en defensa de la gente trabajadora" y de "miles de personas humildes" después de que "las tres derechas lo tiraran" en la Cámara Baja.

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